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Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего

Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего

Байкало-Амурская магистраль не только одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, но и настоящая дорога будущего. Об этом в ходе встречи с ветеранами и... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T20:08

2024-04-22T20:08

2024-04-22T20:16

владимир путин (политик)

новости

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логистика

сибирь

дальний восток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Байкало-Амурская магистраль не только одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, но и настоящая дорога будущего. Об этом в ходе встречи с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа заявил президент России Владимир Путин."Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных артерий мира. Настоящая дорога будущего", – сказал Путин.Он подчеркнул, что БАМ – это воплощение колоссального труда и мужества двух миллионов молодых людей со всего Советского союза, которые осуществили без преувеличения уникальный проект, равного которому не было в мировой истории. И для многих из тех, кто ее строил, БАМ – символ мечты и романтических устремлений целого поколения.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, бам, железная дорога, логистика, сибирь, дальний восток