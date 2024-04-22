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Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего
Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего
Байкало-Амурская магистраль не только одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, но и настоящая дорога будущего. Об этом в ходе встречи с ветеранами и... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T20:08
2024-04-22T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Байкало-Амурская магистраль не только одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, но и настоящая дорога будущего. Об этом в ходе встречи с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа заявил президент России Владимир Путин."Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных артерий мира. Настоящая дорога будущего", – сказал Путин.Он подчеркнул, что БАМ – это воплощение колоссального труда и мужества двух миллионов молодых людей со всего Советского союза, которые осуществили без преувеличения уникальный проект, равного которому не было в мировой истории. И для многих из тех, кто ее строил, БАМ – символ мечты и романтических устремлений целого поколения.
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владимир путин (политик), новости, россия, бам, железная дорога, логистика, сибирь, дальний восток
Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего

Путин: одна из крупнейших железнодорожных артерий мира и настоящая дорога будущего

20:08 22.04.2024 (обновлено: 20:16 22.04.2024)
 
© РИА Новости. Владимир РодионовПоезд на трассе Западного участка БАМа
Поезд на трассе Западного участка БАМа
© РИА Новости. Владимир Родионов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Байкало-Амурская магистраль не только одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, но и настоящая дорога будущего. Об этом в ходе встречи с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа заявил президент России Владимир Путин.
"Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных артерий мира. Настоящая дорога будущего", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что БАМ – это воплощение колоссального труда и мужества двух миллионов молодых людей со всего Советского союза, которые осуществили без преувеличения уникальный проект, равного которому не было в мировой истории. И для многих из тех, кто ее строил, БАМ – символ мечты и романтических устремлений целого поколения.

"Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану", – продолжил Путин и подчеркнул, что разворот на Восток стал возможен именно благодаря Байкало-Аамурской магистрали.

 
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияБАМЖелезная дорогаЛогистикаСибирьДальний Восток
 
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