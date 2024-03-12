https://crimea.ria.ru/20240312/iz-sudaka-na-bam-kak-cheta-afanasevykh-v-sibir-za-mashinoy-ezdila-1135346556.html

Из Судака на БАМ: как чета Афанасьевых в Сибирь за машиной ездила

Из Судака на БАМ: как чета Афанасьевых в Сибирь за машиной ездила - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Из Судака на БАМ: как чета Афанасьевых в Сибирь за машиной ездила

Мария Афанасьева с мужем мечтали о собственной машине. И решили на нее заработать, совместив романтику и помощь стране. О грандиозной всесоюзной стройке, о... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T06:14

2024-03-12T06:14

2024-03-12T06:14

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Мария Афанасьева с мужем мечтали о собственной машине. И решили на нее заработать, совместив романтику и помощь стране. О грандиозной всесоюзной стройке, о людях, съехавшихся со всех концов СССР на строительство БАМа, и о том, как на самом выглядит тайга, РИА Новости Крым рассказала Мария Афанасьева.Шел 1978 год, молодая семья Марии жила в Судаке. Только-только закончился их медовый месяц, и с солнечного юга Афанасьевы через всю страну рванули на восток.Супруг Марии был водителем со всеми возможными категориями, она – выпускник педучилища, воспитатель детского сада. С комсомольским задором и комсомольскими билетами в кармане супруги решили покорять Сибирь."В мае мы поженились, а в середине июля решили, что поедем на БАМ. Нам хотелось машину, а на этой стройке тогда были льготы. В Судаке мы обратились за комсомольскими путевками, но с ними не сложилось. И мы поехали самостоятельно", - рассказывает Мария Ивановна.Она вспоминает, что первым удивлением в этом большом путешествии через всю страну был цвет окружающего пространства."После Харькова до Урала был белый цвет: на улице беленые деревья, в посадках белые домики. За Уралом же - дождь, серые срубы. Я предполагала, что будет тайга, как в песне "зеленое море". Но когда на первой остановке мы вышли, то поняли, что вот эти редкие палки - это и есть тайга. Там растут преимущественно лиственницы, осенью они сбрасывают хвою, ничего зеленого нет. Зимой мало солнца, кроткий световой день. Серость очень давит. Зато какая яркая осень - багряная, золотая", - говорит Мария Ивановна.Водитель – основная профессия БАМаТрудности начались сразу. В Тынде на работу молодоженов не взяли – не было нужных рекомендаций."После Тынды мы поехали наверх, на север, доехали до Ненгри и до Чульмана, но там тоже ничего не нашли. Вернулись обратно в Тынду". - вспоимнает она.Там крымчанам повезло: в какой-то местной организации нужен был водитель, а Марию брали уборщицей. При этом жить водителю было где, а вот уборщице койко-места рядом не нашлось, предложили спать в подсобке рядом со швабрами.В Кувыкте ребятам дали комнатку в общежитии. Мария пошла рабочей на кухню, так как места воспитателя не было. На довольствии сто человек."Один повар и один рабочий. И мужики в бригаде, которых нужно кормить так, чтобы они могли не работать, а вкалывать. Все, что они получают в столовой – это их основная еда. У них вахта 22 дня, потом они на семь дней уезжают к семье. Начала я с мойки посуды, потом мне доверили резать хлеб. Я домашняя девочка, жила все время с родителями, готовила дома тортики, десертики, а тут кастрюли-сороковки. Хлеборезку я сначала не освоила, тонко резала ножом. В общем, все надо мной хихикали целых два дня, мол, "по-московки" хлеб режу", - делится воспоминаниями Афанасьева.Электричества в столовой не было, только дизель и обычная дровяная печь. Через неделю Мария должна была уже подменять повара."Мне написали плакат на стену, что как делать, что и когда кидать в котел. В первый день в три утра я приползла и до четырех часов рыдала, а потом разожгла все печки и на момент прихода на работу повара все уже было нормально".Готовили кашу с тушенкой, плов, тоже с тушенкой, наваристые супы, картошка была сублимированная. Мария рассказывает, что по возвращении в Крым ей заново пришлось учиться управляться с обычным пюре и драниками."На тот момент снабжение было очень хорошее, все привозили в свое время. Страна для нас ничего не жалела, она знала своих героев. Мы там впервые в жизни попробовали ананас. Не в банках. Обычный. Ой, как мы его ели… Сначала верхушку попытались нарубить в салат. А мякоть резали и пытались есть вместе с кожурой".Общность бамовцевПотом освободилось место в детском саду и Мария Ивановна пошла по специальности. Но основная нагрузка на БАМе перепала обычным водителям большегрузов. По сути, всю дорогу проторили рабочие на своих КРАЗах.Magirusы и КРАЗы были на БАМе и автобусами, и такси. На них ездили не только по работе, но и отдыхать – в поселок на дискотеку."Ты такая красивая в кабину КРАЗа влезаешь, а вылезаешь оттуда уже не очень. В пятницу вечером к клубу идет молодежь: кто юноша, кто девушка – ничего непонятно – у всех валенки, ватные штаны, ватная куртка, шапка, хорошо если собачья - это модно. Девочки с полиэтиленовыми пакетами шасть в туалет – и выходят оттуда, штаны сняли, у них ноги появились, туфли, платья".Не секрет, что на БАМе работала преимущественно молодежь, поэтому похороны были редкостью, а атмосфера – очень демократичной. В особой цене были пожилые женщины на пенсии, которые могли посидеть с ребенком. Ведь на большой стройке создавались семьи, рождали детей, садика не дождешься. Но молодым на все хватало сил и духа.Люди, говорит Мария Ивановна, на БАМе живут совсем другие и понятия там другие. Предложить денег за подвоз – обида на всю жизнь. В любой момент в дом к тебе могли постучать и сказать – я заблудился. Без страха впускали незнакомых, давали чай, еду и ночлег. Праздники встречали вместе, горе переживали тоже вместе. И работали во внеурочное время – вместе."Вкалывать никого не просили. Есть работы, которые надо делать. Общественные, так сказать. Например, когда строилось общежитие, или, когда мы из Кувыкты перевозили детский сад в Чарский ключ. Мы эти щитовые домики разбирали, потом собирали и красили. А на старом месте только полянка от детского сада осталась. И никакого мусора, все экологично", - улыбается наша собеседница.Хозяин тайги - бурундукЖили сначала в вагончике, так называемой КСУшке, в ней помещался диван, печка, 200-литровая бочка с водой. Туалет, баня – на улице. Потом было щитовое общежитие на четыре подъезда. Отдельная беда – пожары. Фанерное общежитие сгорает за 15 минут."В тайге я встречалась с медведем. Мы большим коллективом пошли собирать. Все пересчитались, всех предупредили про медведей. Идем, перекрикиваемся. И вот в кустах шевелится что-то. Я думаю, что это мои друзья, а друзья выходят совсем с другой стороны. Бежали мы оттуда быстро и тихо", - рассказывает Мария.Но хозяин тайги – не медведь, а… бурундук, говорят бамовцы. Бурундуков на БАМе кормили так, как в Крыму кормят котов."Выносили им остатки каши. По дереву постучишь – он спустится. А еще они собак дразнят: сядет сверху и свистит, а собака внизу с ума сходит".Собак, вспоминает Мария Ивановна, было много – бегали прямо по поселку, без вреда для себя спали на морозе. А вот кошек не было."Мне очень хотелось кошку. Мне привезли. Рыжий кот был. Мы тогда в вагончике жили и бывало так холодно, что одеяло к стене примерзало. Так он все время сидел на буржуйке. Бывает, не понимаю, откуда паленым пахнет. А это у кота уже шерсть подгорает".По дому крымчане не то, чтобы скучали. Скорее, Крымом хвастались.В 1984 году семья Афанасьевых вернулись в Крым. С машиной и детьми – бамовцев стало больше.

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

судак, история, общество, семья, строительство бама, семья афанасьевых