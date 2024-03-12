Из Судака на БАМ: как чета Афанасьевых в Сибирь за машиной ездила
КРАЗы, ананас и бурундуки: История строительницы БАМа из Судака
© Фото из личного архива Марии АфанасьевойСемья Афанасьевых
© Фото из личного архива Марии Афанасьевой
Мария Афанасьева с мужем мечтали о собственной машине. И решили на нее заработать, совместив романтику и помощь стране. О грандиозной всесоюзной стройке, о людях, съехавшихся со всех концов СССР на строительство БАМа, и о том, как на самом выглядит тайга, РИА Новости Крым рассказала Мария Афанасьева.
Шел 1978 год, молодая семья Марии жила в Судаке. Только-только закончился их медовый месяц, и с солнечного юга Афанасьевы через всю страну рванули на восток.
Супруг Марии был водителем со всеми возможными категориями, она – выпускник педучилища, воспитатель детского сада. С комсомольским задором и комсомольскими билетами в кармане супруги решили покорять Сибирь.
"В мае мы поженились, а в середине июля решили, что поедем на БАМ. Нам хотелось машину, а на этой стройке тогда были льготы. В Судаке мы обратились за комсомольскими путевками, но с ними не сложилось. И мы поехали самостоятельно", - рассказывает Мария Ивановна.
Она вспоминает, что первым удивлением в этом большом путешествии через всю страну был цвет окружающего пространства.
"После Харькова до Урала был белый цвет: на улице беленые деревья, в посадках белые домики. За Уралом же - дождь, серые срубы. Я предполагала, что будет тайга, как в песне "зеленое море". Но когда на первой остановке мы вышли, то поняли, что вот эти редкие палки - это и есть тайга. Там растут преимущественно лиственницы, осенью они сбрасывают хвою, ничего зеленого нет. Зимой мало солнца, кроткий световой день. Серость очень давит. Зато какая яркая осень - багряная, золотая", - говорит Мария Ивановна.
© Фото из личного архива Марии АфанасьевойБАМ
© Фото из личного архива Марии Афанасьевой
БАМ
Водитель – основная профессия БАМа
Трудности начались сразу. В Тынде на работу молодоженов не взяли – не было нужных рекомендаций.
"После Тынды мы поехали наверх, на север, доехали до Ненгри и до Чульмана, но там тоже ничего не нашли. Вернулись обратно в Тынду". - вспоимнает она.
Там крымчанам повезло: в какой-то местной организации нужен был водитель, а Марию брали уборщицей. При этом жить водителю было где, а вот уборщице койко-места рядом не нашлось, предложили спать в подсобке рядом со швабрами.
"На тот момент мы неделю ездили туда-сюда в поисках работы, деньги закончились, но нас бесплатно подвозили, такое вот гостеприимство. И тут мы познакомились с ребятами, которые нам сказали – езжайте в Кувыкту, там мехколонна 149-300 БАМ строит, нужны водители, ведь на БАМе водитель - это основная профессия".
В Кувыкте ребятам дали комнатку в общежитии. Мария пошла рабочей на кухню, так как места воспитателя не было. На довольствии сто человек.
"Один повар и один рабочий. И мужики в бригаде, которых нужно кормить так, чтобы они могли не работать, а вкалывать. Все, что они получают в столовой – это их основная еда. У них вахта 22 дня, потом они на семь дней уезжают к семье. Начала я с мойки посуды, потом мне доверили резать хлеб. Я домашняя девочка, жила все время с родителями, готовила дома тортики, десертики, а тут кастрюли-сороковки. Хлеборезку я сначала не освоила, тонко резала ножом. В общем, все надо мной хихикали целых два дня, мол, "по-московки" хлеб режу", - делится воспоминаниями Афанасьева.
Электричества в столовой не было, только дизель и обычная дровяная печь. Через неделю Мария должна была уже подменять повара.
"Мне написали плакат на стену, что как делать, что и когда кидать в котел. В первый день в три утра я приползла и до четырех часов рыдала, а потом разожгла все печки и на момент прихода на работу повара все уже было нормально".
Готовили кашу с тушенкой, плов, тоже с тушенкой, наваристые супы, картошка была сублимированная. Мария рассказывает, что по возвращении в Крым ей заново пришлось учиться управляться с обычным пюре и драниками.
"На тот момент снабжение было очень хорошее, все привозили в свое время. Страна для нас ничего не жалела, она знала своих героев. Мы там впервые в жизни попробовали ананас. Не в банках. Обычный. Ой, как мы его ели… Сначала верхушку попытались нарубить в салат. А мякоть резали и пытались есть вместе с кожурой".
Общность бамовцев
Потом освободилось место в детском саду и Мария Ивановна пошла по специальности. Но основная нагрузка на БАМе перепала обычным водителям большегрузов. По сути, всю дорогу проторили рабочие на своих КРАЗах.
"Кто работал на Magirusах, у нас считались интеллигенцией, в чистой одежде оставались. А мой муж и сотни других были на КРАЗах. Когда домой приходил – одни зубы сверкали. Робу еле отстирывала".
Magirusы и КРАЗы были на БАМе и автобусами, и такси. На них ездили не только по работе, но и отдыхать – в поселок на дискотеку.
"Ты такая красивая в кабину КРАЗа влезаешь, а вылезаешь оттуда уже не очень. В пятницу вечером к клубу идет молодежь: кто юноша, кто девушка – ничего непонятно – у всех валенки, ватные штаны, ватная куртка, шапка, хорошо если собачья - это модно. Девочки с полиэтиленовыми пакетами шасть в туалет – и выходят оттуда, штаны сняли, у них ноги появились, туфли, платья".
Не секрет, что на БАМе работала преимущественно молодежь, поэтому похороны были редкостью, а атмосфера – очень демократичной. В особой цене были пожилые женщины на пенсии, которые могли посидеть с ребенком. Ведь на большой стройке создавались семьи, рождали детей, садика не дождешься. Но молодым на все хватало сил и духа.
"Была в стране общность советских народов, а на БАМе была общность бамовцев. Мы были одной семьей, которая выполняла определенные задачи. Учились жить вместе. Наши коммунистические и комсомольские лидеры были рядом с нами, вкалывали в фуфайках и валенках наравне со всеми, по кабинетам не сидели. И мы всегда могли к ним обратиться. Потому что было очень много сложных производственных ситуаций, сложные природные условия. И все делалось впервые и было у нас впервые".
Люди, говорит Мария Ивановна, на БАМе живут совсем другие и понятия там другие. Предложить денег за подвоз – обида на всю жизнь. В любой момент в дом к тебе могли постучать и сказать – я заблудился. Без страха впускали незнакомых, давали чай, еду и ночлег. Праздники встречали вместе, горе переживали тоже вместе. И работали во внеурочное время – вместе.
"Вкалывать никого не просили. Есть работы, которые надо делать. Общественные, так сказать. Например, когда строилось общежитие, или, когда мы из Кувыкты перевозили детский сад в Чарский ключ. Мы эти щитовые домики разбирали, потом собирали и красили. А на старом месте только полянка от детского сада осталась. И никакого мусора, все экологично", - улыбается наша собеседница.
© Фото из личного архива Марии АфанасьевойБАМ
© Фото из личного архива Марии Афанасьевой
БАМ
Хозяин тайги - бурундук
Жили сначала в вагончике, так называемой КСУшке, в ней помещался диван, печка, 200-литровая бочка с водой. Туалет, баня – на улице. Потом было щитовое общежитие на четыре подъезда. Отдельная беда – пожары. Фанерное общежитие сгорает за 15 минут.
"В тайге я встречалась с медведем. Мы большим коллективом пошли собирать. Все пересчитались, всех предупредили про медведей. Идем, перекрикиваемся. И вот в кустах шевелится что-то. Я думаю, что это мои друзья, а друзья выходят совсем с другой стороны. Бежали мы оттуда быстро и тихо", - рассказывает Мария.
Но хозяин тайги – не медведь, а… бурундук, говорят бамовцы. Бурундуков на БАМе кормили так, как в Крыму кормят котов.
"Выносили им остатки каши. По дереву постучишь – он спустится. А еще они собак дразнят: сядет сверху и свистит, а собака внизу с ума сходит".
Собак, вспоминает Мария Ивановна, было много – бегали прямо по поселку, без вреда для себя спали на морозе. А вот кошек не было.
"Мне очень хотелось кошку. Мне привезли. Рыжий кот был. Мы тогда в вагончике жили и бывало так холодно, что одеяло к стене примерзало. Так он все время сидел на буржуйке. Бывает, не понимаю, откуда паленым пахнет. А это у кота уже шерсть подгорает".
По дому крымчане не то, чтобы скучали. Скорее, Крымом хвастались.
"Бывало, привезут кино - "Крепость" 1978 года про войну или "Спортлото-82". Мы всем коллективом смотрели и показывали друзьям свои места. А они нам: "Дураки, что вы тут сидите? Езжайте домой".
В 1984 году семья Афанасьевых вернулись в Крым. С машиной и детьми – бамовцев стало больше.
© Фото из личного архива Марии АфанасьевойБАМ
© Фото из личного архива Марии Афанасьевой
БАМ