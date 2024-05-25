Надежная смена выросла: строитель БАМа о современных добровольцах

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе на Привокзальной площади открыли мемориальную доску в честь 50-летия начала строительства БАМа. 28 мая 1974 года с железнодорожного вокзала крымской столицы отправился первый поезд с добровольцами-строителями из Крыма.На стройку выехали более 200 добровольцев. На Западном участке Байкало-Амурской магистрали комсомольцы из Крыма построили поселок городского типа Улькан, центральная улица которого получила название "Крымская". За трудовые заслуги в строительстве многие из них были удостоены высоких государственных наград.Одним из этих добровольцев стал житель Симферополя Владимир Арькадьевич Шилов, который теперь возглавляет Крымское региональное отделение Всероссийского "БАМовского содружества"."Пятьдесят лет назад, в мае 1974-го, я прямо с этого вокзала и уехал. Пробыл там 20 лет", – рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым.Современная молодежь заряжена не меньшим энтузиазмом, сказал Владимир Арькадьевич. Сейчас уже ведется набор для строительства второй линии БАМа, а затем будет третья очередь.Указ о праздновании 50-летия начала строительства БАМа издал президент России Владимир Путин. Он назвал эту магистраль "настоящей дорогой будущего". Она во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век, подчеркнул он. БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири и Дальнего Востока.Строительство Байкало-Амурской магистрали будет продолжено: планируется расширить узкие участки дороги и провести сплошные вторые пути на всем протяжении магистрали. Это необходимо, поскольку в течение ближайших десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен вырасти до 270 миллионов тонн год.Читайте также на РИА Новости Крым:Финский журналист оценил ж/д перевозки в России и был пораженКак в "Девчатах" – Алексей Демидов о съемках на стройке Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе на Привокзальной площади открыли мемориальную доску в честь 50-летия начала строительства БАМа. 28 мая 1974 года с железнодорожного вокзала крымской столицы отправился первый поезд с добровольцами-строителями из Крыма.
На стройку выехали более 200 добровольцев. На Западном участке Байкало-Амурской магистрали комсомольцы из Крыма построили поселок городского типа Улькан, центральная улица которого получила название "Крымская". За трудовые заслуги в строительстве многие из них были удостоены высоких государственных наград.
Одним из этих добровольцев стал житель Симферополя Владимир Арькадьевич Шилов, который теперь возглавляет Крымское региональное отделение Всероссийского "БАМовского содружества".
"Пятьдесят лет назад, в мае 1974-го, я прямо с этого вокзала и уехал. Пробыл там 20 лет", – рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым.
Современная молодежь заряжена не меньшим энтузиазмом, сказал Владимир Арькадьевич. Сейчас уже ведется набор для строительства второй линии БАМа, а затем будет третья очередь.
"Я пять лет назад ездил на 45- летие начала строительства в Тынду (одна из ключевых станций БАМ – ред.) и в поезде случайно познакомился с молодежью, которая ехала туда на новую стройку. Они тоже молодцы, я думаю, надежная у нас смена выросла", – сказал он.
Указ о праздновании 50-летия начала строительства БАМа издал президент России Владимир Путин. Он назвал эту магистраль "настоящей дорогой будущего". Она во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век, подчеркнул он. БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири и Дальнего Востока.
Строительство Байкало-Амурской магистрали будет продолжено: планируется расширить узкие участки дороги и провести сплошные вторые пути на всем протяжении магистрали. Это необходимо, поскольку в течение ближайших десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен вырасти до 270 миллионов тонн год.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601