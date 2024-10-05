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И снова +30: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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И снова +30: прогноз погоды в Крыму на субботу
И снова +30: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 05.10.2024
И снова +30: прогноз погоды в Крыму на субботу
В Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T00:01
2024-10-05T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14; днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +25…27.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность. Без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +16...18 градусов, днем поднимутся до отметки +28.Температура морской воды - от 20 до 24 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта
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евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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4.7
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
И снова +30: прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу

00:01 05.10.2024
 
© РИА Новости КрымПогода на море
Погода на море - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +25…30, в горах +18…23", - отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14; днем +27...29.
В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +25…27.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность. Без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +16...18 градусов, днем поднимутся до отметки +28.
Температура морской воды - от 20 до 24 градусов тепла.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01И снова +30: прогноз погоды в Крыму на субботу
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