https://crimea.ria.ru/20241005/v-simferopole-otklyuchat-ot-gaza-neskolko-ulits-1140842738.html

В Симферополе отключат от газа несколько улиц

В Симферополе отключат от газа несколько улиц - РИА Новости Крым, 05.10.2024

В Симферополе отключат от газа несколько улиц

Ряд потребителей Симферополя останутся без газа из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупреждают "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T08:56

2024-10-05T08:56

2024-10-05T09:15

газ

отключение газа в крыму

симферополь

новости крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

крымгазсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1d/1118779353_102:0:1179:606_1920x0_80_0_0_5fef07dd6e04697ba9bbbd5ff6da1e4f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Ряд потребителей Симферополя останутся без газа из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупреждают "Крымгазсети".Отключения пройдут по следующим адресам Симферополя:В "Крымгазсети" уточняют, что подключать газ будут в день отключения с 15.00 при условии 100% доступа сотрудников во все отключенные квартиры для осмотра оборудования и проверки газопровода на герметичность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетЖители Крыма сэкономили 10 млн рублей на оплате ЖКХ после отмены комиссииБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, отключение газа в крыму, симферополь, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, крымгазсети