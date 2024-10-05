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В Симферополе отключат от газа несколько улиц - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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В Симферополе отключат от газа несколько улиц
В Симферополе отключат от газа несколько улиц - РИА Новости Крым, 05.10.2024
В Симферополе отключат от газа несколько улиц
Ряд потребителей Симферополя останутся без газа из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупреждают "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T08:56
2024-10-05T09:15
газ
отключение газа в крыму
симферополь
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Ряд потребителей Симферополя останутся без газа из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупреждают "Крымгазсети".Отключения пройдут по следующим адресам Симферополя:В "Крымгазсети" уточняют, что подключать газ будут в день отключения с 15.00 при условии 100% доступа сотрудников во все отключенные квартиры для осмотра оборудования и проверки газопровода на герметичность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетЖители Крыма сэкономили 10 млн рублей на оплате ЖКХ после отмены комиссииБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
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В Симферополе отключат от газа несколько улиц

В Симферополе из-за ремонтных работ в октябре отключат газ на десяти улицах

08:56 05.10.2024 (обновлено: 09:15 05.10.2024)
 
© РИА Новости Крымгаз
газ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Ряд потребителей Симферополя останутся без газа из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупреждают "Крымгазсети".
"В связи с проведением ремонтных работ на изолирующих фланцевых соединениях и запорной арматуре газопроводов низкого давления, обеспечивающих газоснабжение абонентов, будет приостановлена подача газа с 9:00 в соответствии с датой выполнения работ", - поясняют на предприятии.
Отключения пройдут по следующим адресам Симферополя:
  • 10 октября - ул. Дзержинского, 13/5;
  • 16 октября - ул. Восточная, 5, 7, 19, 23, 21/26, ул. Талая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Тесленко, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 29а, 27, 27а, пр. Победы, 256, 254, 258, ул. Казаряна, 3, 5, 7, 9, ул. Ягодная, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, напротив № 10 (кот.), ул. Ясная, 2;
  • 17 октября – ул. Русская, 161;
  • 21 октября - ул. 1й Конной Армии, 41;
  • 23 октября - ул. Караимская, 56, кв. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11;
  • 28 октября - пер. Соколиный, 9а, 7 (2 дома), 5, 3.
В "Крымгазсети" уточняют, что подключать газ будут в день отключения с 15.00 при условии 100% доступа сотрудников во все отключенные квартиры для осмотра оборудования и проверки газопровода на герметичность.
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ГазОтключение газа в КрымуСимферопольНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяКрымгазсети
 
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