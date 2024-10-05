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Уроки помним до сих пор: крымчане поздравили учителей с праздником

Уроки помним до сих пор: крымчане поздравили учителей с праздником - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Уроки помним до сих пор: крымчане поздравили учителей с праздником

День учителя – международный праздник, когда чествуют педагогов, их роль и заслуги в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их вклад в... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T07:45

2024-10-05T07:45

2024-10-05T07:45

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праздники и памятные даты

день учителя

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День учителя – международный праздник, когда чествуют педагогов, их роль и заслуги в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для учреждения праздника стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже межправительственная конференция о статусе учителей. Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября.Корреспонденты РИА Новости Крым спросили крымчан о том, чему их научила школа.Люди поделились историям и о школе, некоторые даже – воспоминаниями 50-летней давности. По мнению крымчан, самое главное, чему научили их с детства педагоги – доброте, отзывчивости, дружбе и уважению к старшим.Крымчане поздравили всех педагогов с профессиональным праздником и выразили теплые слова благодарности за их труд. Подробнее – в нашем видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фразПедагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условияКаких педагогов не хватает в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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