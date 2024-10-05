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Уроки помним до сих пор: крымчане поздравили учителей с праздником - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Уроки помним до сих пор: крымчане поздравили учителей с праздником
Уроки помним до сих пор: крымчане поздравили учителей с праздником - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Уроки помним до сих пор: крымчане поздравили учителей с праздником
День учителя – международный праздник, когда чествуют педагогов, их роль и заслуги в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их вклад в... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T07:45
2024-10-05T07:45
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образование в крыму и севастополе
образование в россии
праздники и памятные даты
день учителя
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День учителя – международный праздник, когда чествуют педагогов, их роль и заслуги в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для учреждения праздника стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже межправительственная конференция о статусе учителей. Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября.Корреспонденты РИА Новости Крым спросили крымчан о том, чему их научила школа.Люди поделились историям и о школе, некоторые даже – воспоминаниями 50-летней давности. По мнению крымчан, самое главное, чему научили их с детства педагоги – доброте, отзывчивости, дружбе и уважению к старшим.Крымчане поздравили всех педагогов с профессиональным праздником и выразили теплые слова благодарности за их труд. Подробнее – в нашем видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фразПедагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условияКаких педагогов не хватает в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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опрос, видео, симферополь, крым, школа, образование в крыму и севастополе, образование в россии, праздники и памятные даты, видео, день учителя
Уроки помним до сих пор: крымчане поздравили учителей с праздником

Крымчане поделились воспоминаниями о школе и поздравили учителей

07:45 05.10.2024
 
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День учителя – международный праздник, когда чествуют педагогов, их роль и заслуги в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их вклад в развитие общества.
Исторической предпосылкой для учреждения праздника стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже межправительственная конференция о статусе учителей. Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября.
Корреспонденты РИА Новости Крым спросили крымчан о том, чему их научила школа.
Люди поделились историям и о школе, некоторые даже – воспоминаниями 50-летней давности. По мнению крымчан, самое главное, чему научили их с детства педагоги – доброте, отзывчивости, дружбе и уважению к старшим.
Крымчане поздравили всех педагогов с профессиональным праздником и выразили теплые слова благодарности за их труд.
Подробнее – в нашем видео.
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