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Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условия - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условия
Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условия - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условия
Более 6 тысяч крымских педагогов вышли на пенсию досрочно, сообщает пресс-служба крымского отделения Соцфонда России. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T09:52
2024-10-04T09:52
отделение социального фонда россии по республике крым
образование в крыму и севастополе
школа
пенсия
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Более 6 тысяч крымских педагогов вышли на пенсию досрочно, сообщает пресс-служба крымского отделения Соцфонда России.В ведомстве напомнили, что пенсия педагогам назначается не по возрасту, а по выслуге лет: необходимый стаж - 25 лет, количество заработанных пенсионных коэффициентов в 2024 году — 28,2."С момента выработки спецстажа педагоги могут оформить пенсию досрочно через 5 лет. Напоминаем, что в России действует переходный период, поэтому в этом году оформить досрочную пенсию могут педагоги, которые выработали специальный стаж в 2021 году", - уточнили в пресс-службе.Также уточняется, что теперь в стаж включают периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а с 2024 года расширен список педагогических работников, которые имеют право выйти на пенсию досрочно. Теперь на досрочную пенсию могут рассчитывать тьюторы, инструкторы по физкультуре, советники директоров по воспитанию.С весны 2024 года вдвое увеличены выплаты за классное руководство и кураторство, эта мера поддержки охватывает более 565 тысяч человек, сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"Два века учительства: история династии педагогов из СакУчителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем
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РИА Новости Крым
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отделение социального фонда россии по республике крым, образование в крыму и севастополе, школа, пенсия, крым, новости крыма
Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условия

Более 6 тысяч крымских педагогов вышли на пенсию досрочно - СФР

09:52 04.10.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКалининградская гимназия №40
Калининградская гимназия №40 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Более 6 тысяч крымских педагогов вышли на пенсию досрочно, сообщает пресс-служба крымского отделения Соцфонда России.
"Преподаватели общеобразовательных учреждений, которые имеют длительный педагогический стаж, могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. Этим правом в Республике Крым воспользовались более 6 тысяч человек", - сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что пенсия педагогам назначается не по возрасту, а по выслуге лет: необходимый стаж - 25 лет, количество заработанных пенсионных коэффициентов в 2024 году — 28,2.
"С момента выработки спецстажа педагоги могут оформить пенсию досрочно через 5 лет. Напоминаем, что в России действует переходный период, поэтому в этом году оформить досрочную пенсию могут педагоги, которые выработали специальный стаж в 2021 году", - уточнили в пресс-службе.
Также уточняется, что теперь в стаж включают периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а с 2024 года расширен список педагогических работников, которые имеют право выйти на пенсию досрочно. Теперь на досрочную пенсию могут рассчитывать тьюторы, инструкторы по физкультуре, советники директоров по воспитанию.
С весны 2024 года вдвое увеличены выплаты за классное руководство и кураторство, эта мера поддержки охватывает более 565 тысяч человек, сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова.
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