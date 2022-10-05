https://crimea.ria.ru/20221005/a-golovu-ty-doma-ne-zabyl-rossiyane-nazvali-top-shkolnykh-fraz-1124727647.html

"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз

"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз - РИА Новости Крым, 05.10.2022

"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз

Россияне рассказали, какие фразы из школьной жизни им запомнились больше всего. Данные опроса ко Дню учителя приводит RT. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T20:38

2022-10-05T20:38

2022-10-05T16:31

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Россияне рассказали, какие фразы из школьной жизни им запомнились больше всего. Данные опроса ко Дню учителя приводит RT.На первом месте фразы: А голову ты дома не забыл?" и "Расскажи всем — вместе посмеемся". Обе эти фразы помнят по 17% опрошенных. В ходе опроса более трети россиян заявили, что учитель должен любить детей - это качество считают ключевым 35% опрошенных, 33% поставили на первое место терпение, 31% справедливость и порядочность, 28% - умение находить общий язык с учениками.Что касается школьных предметов, самыми любимыми взрослые россияне назвали биологию и географию, литературу, математику и русский язык. Три последних предмета также отмечают, как наиболее пригодившиеся в жизни. Также среди полезных - уроки иностранного языка.Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили главные признаки самореализации в жизни.

https://crimea.ria.ru/20220829/prosto-besit-chto-razdrazhaet-roditeley-v-shkolnykh-chatakh-1124323054.html

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2022

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образование в россии, общество