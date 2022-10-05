https://crimea.ria.ru/20221005/a-golovu-ty-doma-ne-zabyl-rossiyane-nazvali-top-shkolnykh-fraz-1124727647.html
"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз
"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз - РИА Новости Крым, 05.10.2022
"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз
Россияне рассказали, какие фразы из школьной жизни им запомнились больше всего. Данные опроса ко Дню учителя приводит RT. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T20:38
2022-10-05T20:38
2022-10-05T16:31
образование в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/43/1115554364_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_048cf91ab19695b7c78b952cef1d83fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Россияне рассказали, какие фразы из школьной жизни им запомнились больше всего. Данные опроса ко Дню учителя приводит RT.На первом месте фразы: А голову ты дома не забыл?" и "Расскажи всем — вместе посмеемся". Обе эти фразы помнят по 17% опрошенных. В ходе опроса более трети россиян заявили, что учитель должен любить детей - это качество считают ключевым 35% опрошенных, 33% поставили на первое место терпение, 31% справедливость и порядочность, 28% - умение находить общий язык с учениками.Что касается школьных предметов, самыми любимыми взрослые россияне назвали биологию и географию, литературу, математику и русский язык. Три последних предмета также отмечают, как наиболее пригодившиеся в жизни. Также среди полезных - уроки иностранного языка.Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили главные признаки самореализации в жизни.
https://crimea.ria.ru/20220829/prosto-besit-chto-razdrazhaet-roditeley-v-shkolnykh-chatakh-1124323054.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/43/1115554364_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_bd101274fe4c2ac39ff2213c63dadf4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование в россии, общество
"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз
Россияне назвали школьные фразы, которые запомнили на всю жизнь
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым.
Россияне рассказали, какие фразы из школьной жизни им запомнились больше всего. Данные опроса ко Дню учителя приводит RT
.
На первом месте фразы: А голову ты дома не забыл?" и "Расскажи всем — вместе посмеемся". Обе эти фразы помнят по 17% опрошенных.
По данным издания, опрос проводился во всех регионах страны среди 1,2 совершеннолетних респондентов. 16% из них навсегда запомнили фразу "Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку", 14% отлично усвоили, что "Звонок для учителя", 12% и 11% соответственно помнят выражения "Лес рук" и "Тишина в классе".
В ходе опроса более трети россиян заявили, что учитель должен любить детей - это качество считают ключевым 35% опрошенных, 33% поставили на первое место терпение, 31% справедливость и порядочность, 28% - умение находить общий язык с учениками.
Что касается школьных предметов, самыми любимыми взрослые россияне назвали биологию и географию, литературу, математику и русский язык. Три последних предмета также отмечают, как наиболее пригодившиеся в жизни. Также среди полезных - уроки иностранного языка.
Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили главные признаки самореализации в жизни.