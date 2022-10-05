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"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз
"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз - РИА Новости Крым, 05.10.2022
"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз
Россияне рассказали, какие фразы из школьной жизни им запомнились больше всего. Данные опроса ко Дню учителя приводит RT. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T20:38
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образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Россияне рассказали, какие фразы из школьной жизни им запомнились больше всего. Данные опроса ко Дню учителя приводит RT.На первом месте фразы: А голову ты дома не забыл?" и "Расскажи всем — вместе посмеемся". Обе эти фразы помнят по 17% опрошенных. В ходе опроса более трети россиян заявили, что учитель должен любить детей - это качество считают ключевым 35% опрошенных, 33% поставили на первое место терпение, 31% справедливость и порядочность, 28% - умение находить общий язык с учениками.Что касается школьных предметов, самыми любимыми взрослые россияне назвали биологию и географию, литературу, математику и русский язык. Три последних предмета также отмечают, как наиболее пригодившиеся в жизни. Также среди полезных - уроки иностранного языка.Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили главные признаки самореализации в жизни.
https://crimea.ria.ru/20220829/prosto-besit-chto-razdrazhaet-roditeley-v-shkolnykh-chatakh-1124323054.html
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образование в россии, общество
"А голову ты дома не забыл": россияне назвали топ школьных фраз

Россияне назвали школьные фразы, которые запомнили на всю жизнь

20:38 05.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Россияне рассказали, какие фразы из школьной жизни им запомнились больше всего. Данные опроса ко Дню учителя приводит RT.
На первом месте фразы: А голову ты дома не забыл?" и "Расскажи всем — вместе посмеемся". Обе эти фразы помнят по 17% опрошенных.
По данным издания, опрос проводился во всех регионах страны среди 1,2 совершеннолетних респондентов. 16% из них навсегда запомнили фразу "Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку", 14% отлично усвоили, что "Звонок для учителя", 12% и 11% соответственно помнят выражения "Лес рук" и "Тишина в классе".
В ходе опроса более трети россиян заявили, что учитель должен любить детей - это качество считают ключевым 35% опрошенных, 33% поставили на первое место терпение, 31% справедливость и порядочность, 28% - умение находить общий язык с учениками.
Что касается школьных предметов, самыми любимыми взрослые россияне назвали биологию и географию, литературу, математику и русский язык. Три последних предмета также отмечают, как наиболее пригодившиеся в жизни. Также среди полезных - уроки иностранного языка.
Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили главные признаки самореализации в жизни.
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