https://crimea.ria.ru/20241004/glavnoe-za-den-4-oktyabrya-1140856543.html

Главное за день: 4 октября

Главное за день: 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Главное за день: 4 октября

В Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о намерении Запада... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T22:51

2024-10-04T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о намерении Запада расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию. Вооруженные силы России нанесли 29 групповых ударов по аэродромам и оборонке Украины. На подлете к Запорожской АЭС сбит украинский беспилотник. В Москве похоронили композитора и певца Вячеслава Добрынина. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2025 году. Команда Telegram сообщила о беспрецедентных нагрузках из-за событий на Ближнем ВостокеО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Убийство сотрудника ЗАЭС в ЭнергодареВ Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.По данным Следственного комитета, под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.По уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей очевидцы происшествия.Планы Запада в отношении Молдавии и БелоруссииДиректор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ в Астане заявил, что Запад стремится целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию.Кроме того, он напомнил о намеренном затягивании Западом мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией с целью создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье.Также Бортников заявил, что США и Великобритания используют подконтрольные международные террористические организации для переброски боевиков на территорию РФ под видом трудовых мигрантов.Удары по объектам ВПК и энергетики УкраиныЗа прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 29 групповых ударов по объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".По данным Минобороны РФ, в результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов.Кроме того, в течение минувшей недели были уничтожены арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемниковПопытка атаки на Запорожскую АЭССпециалисты Федеральной службы войск национальной гвардии сбили и обезвредили украинский беспилотник на подлете к Запорожской атомной электростанции.По данным Росгвардии, дрон удалось сбить помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. При ударе об землю беспилотник не сдетонировал. Бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили взрывной заряд дрона. Атомная станция не пострадала.Похороны Вячеслава ДобрынинаМоскве в пятницу прошло прощание с композитором и исполнителем Вячеславом Добрыниным. Он похоронен на Троекуровском кладбище на так называемой "аллее звезд".Проститься с коллегой пришли певец Лев Лещенко, композитор и певец Юрий Антонов, певцы Андрей Державин и Александр Маршал, юморист Владимир Винокур, продюсер Игорь Матвиенко. Церемонию прощания провел артист и друг Вячеслава Добрынина Михаил Грушевский.Венки прислали президент России Владимир Путин, певец Николай Расторгуев, телеведущий Андрей Малахов, коллектив Государственного кремлевского дворца, футбольный и хоккейные клубы "Динамо".Когда россияне будут отдыхать в 2025 годуПредседатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2025 году.Согласно документу, новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.Кроме того, нерабочими днями будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.В Telegram объяснили сбои в работе мессенджераНедавние сбои в работе Telegram были вызваны беспрецедентными нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке, заявила команда мессенджера.На данный момент проблемы полностью решены, Telegram остался доступен в большинстве стран.

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https://crimea.ria.ru/20241004/chto-pokazalo-osvobozhdenie-ugledara-1140849820.html

https://crimea.ria.ru/20241004/lukashenko-vyskazalsya-o-vozmozhnoy-voyne-s-ukrainoy-1140846763.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, в мире, россия