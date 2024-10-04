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Сбой в Telegram связан с нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке
Сбой в Telegram связан с нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Сбой в Telegram связан с нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке
Telegram испытывал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке, пользователи могли столкнуться с проблемами, они уже решены. Так объяснили в... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T19:14
2024-10-04T19:14
2024-10-04T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Telegram испытывал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке, пользователи могли столкнуться с проблемами, они уже решены. Так объяснили в руководстве мессенджера недавний сбой в работе."В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами подключения и трудностями доступа к медиа. Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram остался доступен в большинстве стран, и все проблемы теперь полностью решены. Приносим извинения за любые неудобства", - говорится в сообщении.Сбой произошел в работе Telegram в четверг, 3 октября, ряд пользователей столкнулись с трудностями в общении через мессенджеры.Большинство обращений связаны с задержкой при отправке и получении сообщений, а также долгой загрузкой изображений и видео.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:YouTube перестал работать на компьютерах россиянЕсли запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEСбой в работе мессенджеров в России – названа причина
https://crimea.ria.ru/20241003/sboy-v-telegram---chto-proiskhodit-s-messendzherom--1140825104.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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telegram, сбой в работе телеграм, новости, ближний восток, новости
Сбой в Telegram связан с нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке
Telegram сообщил о беспрецедентных нагрузках из-за событий на Ближнем Востоке
19:14 04.10.2024 (обновлено: 19:22 04.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Telegram испытывал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке, пользователи могли столкнуться с проблемами, они уже решены. Так объяснили в руководстве мессенджера недавний сбой в работе.
"В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами подключения и трудностями доступа к медиа. Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram остался доступен в большинстве стран, и все проблемы теперь полностью решены. Приносим извинения за любые неудобства", - говорится в сообщении.
Сбой произошел в работе Telegram в четверг, 3 октября, ряд пользователей столкнулись с трудностями в общении через мессенджеры.
Большинство обращений связаны с задержкой при отправке и получении сообщений, а также долгой загрузкой изображений и видео.
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