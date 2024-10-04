https://crimea.ria.ru/20241004/telegram-nazval-prichinu-nedavnikh-sboev-1140856315.html

Сбой в Telegram связан с нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке

Сбой в Telegram связан с нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Сбой в Telegram связан с нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке

Telegram испытывал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке, пользователи могли столкнуться с проблемами, они уже решены. Так объяснили в... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T19:14

2024-10-04T19:14

2024-10-04T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Telegram испытывал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке, пользователи могли столкнуться с проблемами, они уже решены. Так объяснили в руководстве мессенджера недавний сбой в работе."В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами подключения и трудностями доступа к медиа. Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram остался доступен в большинстве стран, и все проблемы теперь полностью решены. Приносим извинения за любые неудобства", - говорится в сообщении.Сбой произошел в работе Telegram в четверг, 3 октября, ряд пользователей столкнулись с трудностями в общении через мессенджеры.Большинство обращений связаны с задержкой при отправке и получении сообщений, а также долгой загрузкой изображений и видео.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:YouTube перестал работать на компьютерах россиянЕсли запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEСбой в работе мессенджеров в России – названа причина

https://crimea.ria.ru/20241003/sboy-v-telegram---chto-proiskhodit-s-messendzherom--1140825104.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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