https://crimea.ria.ru/20241004/vyacheslava-dobrynina-pokhoronili-v-moskve-1140847275.html

Вячеслава Добрынина похоронили в Москве

Вячеслава Добрынина похоронили в Москве - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Вячеслава Добрынина похоронили в Москве

В Москве в пятницу прошло прощание с композитором и исполнителем Вячеславом Добрыниным. Он похоронен на Троекуровском кладбище на так называемой "аллее звезд",... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T14:51

2024-10-04T14:51

2024-10-04T15:03

вячеслав добрынин

утраты

общество

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. В Москве в пятницу прошло прощание с композитором и исполнителем Вячеславом Добрыниным. Он похоронен на Троекуровском кладбище на так называемой "аллее звезд", сообщает РИА Новости.Проститься с коллегой пришли певец Лев Лещенко, композитор и певец Юрий Антонов, певцы Андрей Державин и Александр Маршал, юморист Владимир Винокур, продюсер Игорь Матвиенко. Церемонию прощания провел артист и друг Вячеслава Добрынина Михаил Грушевский.Венки прислали президент России Владимир Путин, певец Николай Расторгуев, телеведущий Андрей Малахов, коллектив Государственного кремлевского дворца, футбольный и хоккейные клубы "Динамо".Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни 1 октября. О его смерти сообщил композитор Юрий Антонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав добрынин, утраты, общество, москва