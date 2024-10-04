Вячеслава Добрынина похоронили в Москве
Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
14:51 04.10.2024 (обновлено: 15:03 04.10.2024)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрощание с композитором Вячеславом Добрыниным
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. В Москве в пятницу прошло прощание с композитором и исполнителем Вячеславом Добрыниным. Он похоронен на Троекуровском кладбище на так называемой "аллее звезд", сообщает РИА Новости.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрощание с композитором Вячеславом Добрыниным
Прощание с композитором Вячеславом Добрыниным
Проститься с коллегой пришли певец Лев Лещенко, композитор и певец Юрий Антонов, певцы Андрей Державин и Александр Маршал, юморист Владимир Винокур, продюсер Игорь Матвиенко. Церемонию прощания провел артист и друг Вячеслава Добрынина Михаил Грушевский.
Венки прислали президент России Владимир Путин, певец Николай Расторгуев, телеведущий Андрей Малахов, коллектив Государственного кремлевского дворца, футбольный и хоккейные клубы "Динамо".
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрощание с композитором Вячеславом Добрыниным
Прощание с композитором Вячеславом Добрыниным
Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни 1 октября. О его смерти сообщил композитор Юрий Антонов.
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1 октября, 13:00Вячеслав Добрынин: биография