https://crimea.ria.ru/20241001/umer-vyacheslav-dobrynin-1140767745.html

Умер Вячеслав Добрынин

Умер Вячеслав Добрынин - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Умер Вячеслав Добрынин

Умер Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом РИА Новости сообщил композитор Юрий Антонов. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T12:43

2024-10-01T12:43

2024-10-01T13:45

вячеслав добрынин

новости

музыка

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Умер Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом РИА Новости сообщил композитор Юрий Антонов.Ранее СМИ писали о том, что Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве.Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым композитор создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай", "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану".

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав добрынин, новости, музыка, утраты