https://crimea.ria.ru/20241001/umer-vyacheslav-dobrynin-1140767745.html
Умер Вячеслав Добрынин
Умер Вячеслав Добрынин - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Умер Вячеслав Добрынин
Умер Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом РИА Новости сообщил композитор Юрий Антонов. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T12:43
2024-10-01T12:43
2024-10-01T13:45
вячеслав добрынин
новости
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Умер Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом РИА Новости сообщил композитор Юрий Антонов.Ранее СМИ писали о том, что Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве.Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым композитор создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай", "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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вячеслав добрынин, новости, музыка, утраты
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Умер Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом РИА Новости сообщил композитор Юрий Антонов.
"Для меня эта новость была просто очень удручающей, я бы сказал <...> Для меня это очень печальное событие. Я очень сожалею, конечно, что так произошло, что он не справился с этой тяжелой болезнью", – сказал музыкант.
Ранее СМИ писали о том, что Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве.
Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым композитор создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай", "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану".