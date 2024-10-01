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Умер Вячеслав Добрынин - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Умер Вячеслав Добрынин
Умер Вячеслав Добрынин - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Умер Вячеслав Добрынин
Умер Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом РИА Новости сообщил композитор Юрий Антонов. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Умер Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом РИА Новости сообщил композитор Юрий Антонов.Ранее СМИ писали о том, что Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве.Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым композитор создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай", "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану".
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РИА Новости Крым
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вячеслав добрынин, новости, музыка, утраты
Умер Вячеслав Добрынин

Умер Вячеслав Добрынин

12:43 01.10.2024 (обновлено: 13:45 01.10.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКомпозитор и певец Вячеслав Добрынин
Композитор и певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Умер Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом РИА Новости сообщил композитор Юрий Антонов.

"Для меня эта новость была просто очень удручающей, я бы сказал <...> Для меня это очень печальное событие. Я очень сожалею, конечно, что так произошло, что он не справился с этой тяжелой болезнью", – сказал музыкант.

Ранее СМИ писали о том, что Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве.
Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым композитор создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай", "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану".
Вячеслав ДобрынинНовостиМузыкаУтраты
 
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