https://crimea.ria.ru/20241004/vozle-zaporozhskoy-aes-sbit-bespilotnik-1140850372.html

Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник

Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник

Специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии сбили и обезвредили украинский беспилотник рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T16:01

2024-10-04T16:01

2024-10-04T16:02

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии сбили и обезвредили украинский беспилотник рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили взрывной заряд дрона, уточнили в ведомстве. Атомная станция не пострадала.Утром 4 октября в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. По данным следователей, под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. СК России возбудил уголовное дело по статье убийство общеопасным способом.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС

https://crimea.ria.ru/20240927/u-ukrainskikh-boevikov-net-shansov-zakhvatit-zaes--balitskiy-1140662132.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, новые регионы россии