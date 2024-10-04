Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник
Украинский беспилотник сбит на подлете к Запорожской АЭС
16:01 04.10.2024 (обновлено: 16:02 04.10.2024)
© Пресс-служба РосгвардииРосгвардейцы сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС
© Пресс-служба Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии сбили и обезвредили украинский беспилотник рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При ударе об землю беспилотник не сдетонировал", - говорится в сообщении.
Бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили взрывной заряд дрона, уточнили в ведомстве. Атомная станция не пострадала.
Утром 4 октября в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. По данным следователей, под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. СК России возбудил уголовное дело по статье убийство общеопасным способом.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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