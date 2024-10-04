Рейтинг@Mail.ru
Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241004/vozle-zaporozhskoy-aes-sbit-bespilotnik-1140850372.html
Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник
Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник
Специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии сбили и обезвредили украинский беспилотник рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T16:01
2024-10-04T16:02
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140850149_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_d0f7df4d2fa4344f17b4e16025ec2dcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии сбили и обезвредили украинский беспилотник рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили взрывной заряд дрона, уточнили в ведомстве. Атомная станция не пострадала.Утром 4 октября в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. По данным следователей, под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. СК России возбудил уголовное дело по статье убийство общеопасным способом.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
https://crimea.ria.ru/20240927/u-ukrainskikh-boevikov-net-shansov-zakhvatit-zaes--balitskiy-1140662132.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140850149_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_610d99a6a298f590cb8007b01023d3a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, новые регионы россии
Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник

Украинский беспилотник сбит на подлете к Запорожской АЭС

16:01 04.10.2024 (обновлено: 16:02 04.10.2024)
 
© Пресс-служба РосгвардииРосгвардейцы сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС
Росгвардейцы сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС
© Пресс-служба Росгвардии
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии сбили и обезвредили украинский беспилотник рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При ударе об землю беспилотник не сдетонировал", - говорится в сообщении.
Бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили взрывной заряд дрона, уточнили в ведомстве. Атомная станция не пострадала.
Утром 4 октября в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. По данным следователей, под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. СК России возбудил уголовное дело по статье убийство общеопасным способом.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС
Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
ЗАЭС
27 сентября, 08:12
У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Беспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов
17:05В Крыму подскочили цены на сладкие подарки ко Дню учителя
16:48За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
16:32Защищал интересы Родины: в Алуште простились с героем СВО
16:10В Крыму назначили врио министра транспорта
16:01Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник
15:42Что показало освобождение Угледара
15:13Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
15:04Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара
14:51Вячеслава Добрынина похоронили в Москве
14:41ВСУ пять раз пытались прорваться через границу России на бронемашинах
14:29Лукашенко высказался о возможной войне с Украиной
14:20Космические войска охраняют стратегические интересы России – Путин
14:12У Крымского моста выросла очередь
14:00ВСУ потеряли больше 16,5 тысяч боевиков за неделю
13:42"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударов
13:15Житель Севастополя осужден за госизмену
13:07Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок
12:53Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе
12:42Роспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в России
Лента новостейМолния