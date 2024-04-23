https://crimea.ria.ru/20240423/bam-sygral-reshayuschuyu-rol-v-osvoenii-bogatstv-sibiri--putin-1136788670.html

БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири – Путин

БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири – Путин - РИА Новости Крым, 23.04.2024

БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири – Путин

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) сыграла огромную роль в истории России, без нее было бы невозможно освоение Сибири и Дальнего Востока. Об этом на... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T19:25

2024-04-23T19:25

2024-04-23T20:08

владимир путин (политик)

бам

строительство бама

россия

сибирь

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) сыграла огромную роль в истории России, без нее было бы невозможно освоение Сибири и Дальнего Востока. Об этом на торжественном мероприятии в честь 50-летия начала строительства БАМа заявил президент России Владимир Путин.Магистраль позволила открыть для России новые рынки и обеспечила надежный торговый путь для всего континента."На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения", - подчеркнул Путин.Накануне в ходе встречи с работниками железнодорожной отрасли президент назвал БАМ одной из крупнейших транспортных артерий мира, которая во многом определяет логистику XXI века.Магистраль строили комсомольцы из всех регионов страны. Супруги Афанасьевы из Судака отправились на всесоюзную стройку прямо после медового месяца. Это обеспечило их воспоминаниями на всю жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - ПутинФинский журналист оценил ж/д перевозки в России и был пораженКак в "Девчатах" – Алексей Демидов о съемках на стройке Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20240312/iz-sudaka-na-bam-kak-cheta-afanasevykh-v-sibir-za-mashinoy-ezdila-1135346556.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), бам, строительство бама, россия, сибирь, общество, новости