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БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири – Путин - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири – Путин
БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири – Путин - РИА Новости Крым, 23.04.2024
БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири – Путин
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) сыграла огромную роль в истории России, без нее было бы невозможно освоение Сибири и Дальнего Востока. Об этом на... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T19:25
2024-04-23T20:08
владимир путин (политик)
бам
строительство бама
россия
сибирь
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) сыграла огромную роль в истории России, без нее было бы невозможно освоение Сибири и Дальнего Востока. Об этом на торжественном мероприятии в честь 50-летия начала строительства БАМа заявил президент России Владимир Путин.Магистраль позволила открыть для России новые рынки и обеспечила надежный торговый путь для всего континента."На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения", - подчеркнул Путин.Накануне в ходе встречи с работниками железнодорожной отрасли президент назвал БАМ одной из крупнейших транспортных артерий мира, которая во многом определяет логистику XXI века.Магистраль строили комсомольцы из всех регионов страны. Супруги Афанасьевы из Судака отправились на всесоюзную стройку прямо после медового месяца. Это обеспечило их воспоминаниями на всю жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - ПутинФинский журналист оценил ж/д перевозки в России и был пораженКак в "Девчатах" – Алексей Демидов о съемках на стройке Крымского моста
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владимир путин (политик), бам, строительство бама, россия, сибирь, общество, новости
БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири – Путин

Путин поздравил с 50-летним юбилеем строителей Байкало-Амурской магистрали

19:25 23.04.2024 (обновлено: 20:08 23.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) сыграла огромную роль в истории России, без нее было бы невозможно освоение Сибири и Дальнего Востока. Об этом на торжественном мероприятии в честь 50-летия начала строительства БАМа заявил президент России Владимир Путин.
"БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, нашего Севера, позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа, задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности", - сказал президент.
Магистраль позволила открыть для России новые рынки и обеспечила надежный торговый путь для всего континента.
"На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения", - подчеркнул Путин.
Накануне в ходе встречи с работниками железнодорожной отрасли президент назвал БАМ одной из крупнейших транспортных артерий мира, которая во многом определяет логистику XXI века.
Магистраль строили комсомольцы из всех регионов страны. Супруги Афанасьевы из Судака отправились на всесоюзную стройку прямо после медового месяца. Это обеспечило их воспоминаниями на всю жизнь.
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Владимир Путин (политик)БАМСтроительство БАМаРоссияСибирьОбществоНовости
 
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