БАМ сыграл решающую роль в освоении богатств Сибири – Путин
Путин поздравил с 50-летним юбилеем строителей Байкало-Амурской магистрали
19:25 23.04.2024 (обновлено: 20:08 23.04.2024)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) сыграла огромную роль в истории России, без нее было бы невозможно освоение Сибири и Дальнего Востока. Об этом на торжественном мероприятии в честь 50-летия начала строительства БАМа заявил президент России Владимир Путин.
"БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, нашего Севера, позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа, задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности", - сказал президент.
Магистраль позволила открыть для России новые рынки и обеспечила надежный торговый путь для всего континента.
"На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения", - подчеркнул Путин.
Накануне в ходе встречи с работниками железнодорожной отрасли президент назвал БАМ одной из крупнейших транспортных артерий мира, которая во многом определяет логистику XXI века.
Магистраль строили комсомольцы из всех регионов страны. Супруги Афанасьевы из Судака отправились на всесоюзную стройку прямо после медового месяца. Это обеспечило их воспоминаниями на всю жизнь.
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