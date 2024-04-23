https://crimea.ria.ru/20240423/stroitelstvo-bama-budet-prodolzheno--putin-1136789240.html
Строительство БАМа будет продолжено – Путин
Строительство БАМа будет продолжено – Путин - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Строительство БАМа будет продолжено – Путин
БАМ нуждается в расширении узких участков и строительстве дополнительных путей. О этом перед концертом в честь 50-летия с начала строительства магистрали заявил РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T19:57
2024-04-23T19:57
2024-04-23T19:57
владимир путин (политик)
россия
бам
железная дорога
сибирь
хабаровский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. БАМ нуждается в расширении узких участков и строительстве дополнительных путей. О этом перед концертом в честь 50-летия с начала строительства магистрали заявил президент РФ Владимир Путин.В течение ближайших десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен вырасти до 270 миллионов тонн год, отметил Путин."Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России", - добавил президент.Дальнейшее развитие БАМа приведет к увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена Евразийской транспортной системы, подчеркнул Путин.Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – это железная дорога из Тайшета в Иркутской области до города Советская гавань в Хабаровском крае России. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, ее протяженность 4324 километра. БАМ сыграл решающую роль в освоении этих регионов.Накануне в ходе встречи с работниками железнодорожной отрасли президент назвал БАМ одной из крупнейших транспортных артерий мира, которая во многом определяет логистику XXI века.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - ПутинКак в "Девчатах" – Алексей Демидов о съемках на стройке Крымского мостаХуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России
https://crimea.ria.ru/20240312/iz-sudaka-na-bam-kak-cheta-afanasevykh-v-sibir-za-mashinoy-ezdila-1135346556.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, бам, железная дорога, сибирь, хабаровский край, новости
Строительство БАМа будет продолжено – Путин
Путин заявил о расширении узких участков и строительстве дополнительных путей на БАМе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. БАМ нуждается в расширении узких участков и строительстве дополнительных путей. О этом перед концертом в честь 50-летия с начала строительства магистрали заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, нужно не только расшить узкие участки, задача теперь гораздо масштабнее, а именно на всем протяжение БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути. По сути, необходимо ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублера Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннеля, а также мост через Амур", - сказал он.
В течение ближайших десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен вырасти до 270 миллионов тонн год, отметил Путин.
"Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России", - добавил президент.
Дальнейшее развитие БАМа приведет к увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена Евразийской транспортной системы, подчеркнул Путин.
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – это железная дорога из Тайшета в Иркутской области до города Советская гавань в Хабаровском крае России. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, ее протяженность 4324 километра. БАМ сыграл решающую роль
в освоении этих регионов.
Накануне в ходе встречи с работниками железнодорожной отрасли президент назвал БАМ
одной из крупнейших транспортных артерий мира, которая во многом определяет логистику XXI века.
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