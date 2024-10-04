https://crimea.ria.ru/20241004/reyd-v-sevastopole-perekryt-vtoroy-raz-za-vecher-1140858209.html

Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер

Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер

В Севастополе второй раз за вечер остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T22:57

2024-10-04T22:57

2024-10-04T23:07

севастополь

крым

новости крыма

транспорт

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

северная сторона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за вечер остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.Движение морского транспорта возобновилось через 7 минут.Ранее рейд перекрывали в 21.25 на 20 минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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