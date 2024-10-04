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Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер
Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер
В Севастополе второй раз за вечер остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T22:57
2024-10-04T23:07
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транспорт
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за вечер остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.Движение морского транспорта возобновилось через 7 минут.Ранее рейд перекрывали в 21.25 на 20 минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, крым, новости крыма, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона
Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер

В Севастополе снова перекрыли рейд

22:57 04.10.2024 (обновлено: 23:07 04.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за вечер остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.
Движение морского транспорта возобновилось через 7 минут.
Ранее рейд перекрывали в 21.25 на 20 минут.
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СевастопольКрымНовости КрымаТранспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеСеверная сторона
 
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