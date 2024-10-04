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Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер
Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер
В Севастополе второй раз за вечер остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T22:57
2024-10-04T22:57
2024-10-04T23:07
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за вечер остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.Движение морского транспорта возобновилось через 7 минут.Ранее рейд перекрывали в 21.25 на 20 минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер
В Севастополе снова перекрыли рейд
22:57 04.10.2024 (обновлено: 23:07 04.10.2024)