https://crimea.ria.ru/20241005/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-na-vykhodnykh-grafik-otklyucheniy-1140853978.html

Где в Севастополе не будет света на выходных: график отключений

Где в Севастополе не будет света на выходных: график отключений - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Где в Севастополе не будет света на выходных: график отключений

На выходных по ряду адресов Севастополя временно отключат электроэнергию. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T08:15

2024-10-05T08:15

2024-10-05T08:15

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

севастопольэнерго

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На выходных по ряду адресов Севастополя временно отключат электроэнергию. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго"."Отключение электроэнергии 5 и 6 октября пройдет для выполнения неотложных работ", - говорится в сообщении.5 октября с 13:00 до 16:00 света не будет в некоторых домах по адресам: ул. Профсоюзная, пер. Профсоюзный, ул. Физкультурная, ул. Мира.С 09:00 до 17:00 на час-полтора электричество отключат отдельным потребителям: ул. Генерала Жидилова, СНТ "Горный", ул. Ивана Яцуненко, ул. Мореходная, пер. Мореходный.6 октября с 09:00 до 12:00 временное отключение электричества коснется ул. Адмирала Фадеева и ул. Адмирала Юмашева.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора приостановят подачу электроэнергии в поселке Любимовка: ул. Новая, ул. Федоровская, проезд Федоровский.Также будут обесточены ряд домов: ул. Летчика Авдеева, ул. Летчика Мордина, ул. Летчика Канарева, ул. Летчика Старикова, проезд Хуторский, ул. Летчика Алексеева, СНТ "Усть-Бельбек", пер. Речной, ЗАО имени Софьи Перовской, ул. Летчика Денисова, ул. 1-я Линия, ул. 2 –я Линия, ул. Челюскинцев.Без света останутся села Фруктовое (ул. Пушкина, ул. Садовая) и Камышлы(ул. Орта-Мале, ул. Камышловская).Также, по информации "Севастопольэнерго", отключения пройдут в связи с плановыми работами.5 и 6 октября с 08:00 до 17:00 временно без света будут ряд домов на следующих улицах: Муромская, Генерала Саймонова, Ромашковая, Маслиновая, Килевая, Адмирала Клокачева, Линкорная, Астраханская, Братьев Микрюковых, Горпищенко.Отключения электроэнергии пройдут и на следующих объектах: Килен-балка 1 – ТСН "Килен-балка", СТ "Дергачи-1", СНТ "Подводник", ТСН "Саймон", СТ "Флотский" уч.51.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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