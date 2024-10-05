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Девять человек ранены при попадании дрона в автобус в Горловке
Девять человек ранены при попадании дрона в автобус в Горловке - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Девять человек ранены при попадании дрона в автобус в Горловке
Утром в субботу украинские боевики атаковали Горловку. Девять мирных жителей пострадали при ударах беспилотников, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T09:04
2024-10-05T09:04
2024-10-05T09:06
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события в донбассе
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
иван приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Утром в субботу украинские боевики атаковали Горловку. Девять мирных жителей пострадали при ударах беспилотников, сообщил мэр города Иван Приходько.По его данным, под вражеским ударом оказался рейсовый автобус и административное здание. Изначально было известно, что ранения получил водитель и пять пассажиров автобуса. После число пострадавших увеличилось.В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. В этот раз целью боевиков стали предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. При ударах пострадал один человек, в зданиях вспыхнули пожары.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке дрон атаковал спасателейСброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жителиВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек ранены
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), иван приходько, новости
Девять человек ранены при попадании дрона в автобус в Горловке
Девять человек ранены в Горловке при атаке дрона на автобус и административное здание
09:04 05.10.2024 (обновлено: 09:06 05.10.2024)