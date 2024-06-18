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Путин назвал приоритет России на XXI век - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Путин назвал приоритет России на XXI век
Путин назвал приоритет России на XXI век - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Путин назвал приоритет России на XXI век
Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока во... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T13:07
2024-06-18T13:09
владимир путин (политик)
россия
политика
дальний восток
ипотека
золото
экономика
бам
новости
республика саха (якутия)
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока во вторник.Владимир Путин отметил, что в разы выросли и объем потребления электроэнергии, и объем перевозок, в два раза нарастили производство золота, почти в три – угля. В связи с этим на Дальнем Востоке нужно развивать энергетические мощности, подготовку кадров, образование. Здесь активно развивается судостроительный кластер."Сделано немало, но сделано должно быть еще больше. Следующее судостроительное предприятие будет создано на Дальнем Востоке", - сообщил президент.Но, чтобы привлекать на Дальний Восток высокого качества специалистов, необходимо для этого создавать условия, подчеркнул президент. В частности, здесь сохранена ипотека под 2%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущегоИз Судака на БАМ: как чета Афанасьевых в Сибирь за машиной ездилаОтношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин
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владимир путин (политик), россия, политика, дальний восток, ипотека, золото, экономика, бам, новости, республика саха (якутия)
Путин назвал приоритет России на XXI век

Развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век – Путин

13:07 18.06.2024 (обновлено: 13:09 18.06.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Якутск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Якутск - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока во вторник.
"Для России развитие дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век. И сегодня дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста", - сказал глава государства.
Владимир Путин отметил, что в разы выросли и объем потребления электроэнергии, и объем перевозок, в два раза нарастили производство золота, почти в три – угля. В связи с этим на Дальнем Востоке нужно развивать энергетические мощности, подготовку кадров, образование.
"Под это нужно развивать инфраструктуру. Крупными проектами развития восточного полигона восточных дорог являются Трансиб и Бам. Есть и другие интересные проекты: выход к Охотскому морю. Мы не забыли про мост на Сахалин", - заявил президент.
Здесь активно развивается судостроительный кластер.
"Сделано немало, но сделано должно быть еще больше. Следующее судостроительное предприятие будет создано на Дальнем Востоке", - сообщил президент.
Но, чтобы привлекать на Дальний Восток высокого качества специалистов, необходимо для этого создавать условия, подчеркнул президент. В частности, здесь сохранена ипотека под 2%.
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Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаДальний ВостокИпотекаЗолотоЭкономикаБАМНовостиРеспублика Саха (Якутия)
 
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