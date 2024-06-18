https://crimea.ria.ru/20240618/putin-nazval-prioritet-rossii-na-xxi-vek-1138189085.html

Путин назвал приоритет России на XXI век

Путин назвал приоритет России на XXI век - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Путин назвал приоритет России на XXI век

Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока во... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T13:07

2024-06-18T13:07

2024-06-18T13:09

владимир путин (политик)

россия

политика

дальний восток

ипотека

золото

экономика

бам

новости

республика саха (якутия)

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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока во вторник.Владимир Путин отметил, что в разы выросли и объем потребления электроэнергии, и объем перевозок, в два раза нарастили производство золота, почти в три – угля. В связи с этим на Дальнем Востоке нужно развивать энергетические мощности, подготовку кадров, образование. Здесь активно развивается судостроительный кластер."Сделано немало, но сделано должно быть еще больше. Следующее судостроительное предприятие будет создано на Дальнем Востоке", - сообщил президент.Но, чтобы привлекать на Дальний Восток высокого качества специалистов, необходимо для этого создавать условия, подчеркнул президент. В частности, здесь сохранена ипотека под 2%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущегоИз Судака на БАМ: как чета Афанасьевых в Сибирь за машиной ездилаОтношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин

россия

дальний восток

республика саха (якутия)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, дальний восток, ипотека, золото, экономика, бам, новости, республика саха (якутия)