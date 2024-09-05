https://crimea.ria.ru/20240905/putin-nazval-glavnyy-prioritet-rossii-na-xxi-vek-1140130854.html

Путин назвал главный приоритет России на XXI век

Путин назвал главный приоритет России на XXI век - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Путин назвал главный приоритет России на XXI век

Национальным приоритетом России на весь XXI век определено развитие Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T09:09

2024-09-05T09:09

2024-09-05T09:11

владимир путин (политик)

дальний восток

восточный экономический форум

россия

политика

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Национальным приоритетом России на весь XXI век определено развитие Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.Он подчеркнул, что дальневосточный регион дает России прямой выход на ключевые мировые рынки. В целом регион стал важнейшим фактором укрепления позици России в мире.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - ПутинОтношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – ПутинВ Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока

дальний восток

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дальний восток, восточный экономический форум, россия, политика, экономика, новости