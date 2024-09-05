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Путин назвал главный приоритет России на XXI век
Путин назвал главный приоритет России на XXI век - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Путин назвал главный приоритет России на XXI век
Национальным приоритетом России на весь XXI век определено развитие Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T09:09
2024-09-05T09:09
2024-09-05T09:11
владимир путин (политик)
дальний восток
восточный экономический форум
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Национальным приоритетом России на весь XXI век определено развитие Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.Он подчеркнул, что дальневосточный регион дает России прямой выход на ключевые мировые рынки. В целом регион стал важнейшим фактором укрепления позици России в мире.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - ПутинОтношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – ПутинВ Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), дальний восток, восточный экономический форум, россия, политика, экономика, новости
Путин назвал главный приоритет России на XXI век
Путин: развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом на весь XXI век
09:09 05.09.2024 (обновлено: 09:11 05.09.2024)