https://crimea.ria.ru/20230912/my-stavim-interesy-rossii-vo-glavu-ugla-i-nam-za-eto-ne-stydno---putin-1131342965.html

Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - Путин

Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - Путин

Россия руководствуется, прежде всего, интересами своей страны и своих граждан, их она ставит во главу угла, и за это не стыдно. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T12:35

2023-09-12T12:35

2023-09-12T12:52

владимир путин (политик)

россия

восточный экономический форум

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Россия руководствуется, прежде всего, интересами своей страны и своих граждан, их она ставит во главу угла, и за это не стыдно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ в ответ на вопрос о том, что было сделано правильно или неправильно с точки зрения президента.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Как безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в РоссиюДевять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФКак Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, восточный экономический форум, в мире, новости