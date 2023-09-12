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Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - Путин
Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - Путин
Россия руководствуется, прежде всего, интересами своей страны и своих граждан, их она ставит во главу угла, и за это не стыдно. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T12:35
2023-09-12T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Россия руководствуется, прежде всего, интересами своей страны и своих граждан, их она ставит во главу угла, и за это не стыдно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ в ответ на вопрос о том, что было сделано правильно или неправильно с точки зрения президента.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Как безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в РоссиюДевять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФКак Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням
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владимир путин (политик), россия, восточный экономический форум, в мире, новости
Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - Путин

Путин: мы ставим российские интересы во главу угла, и нам за это не стыдно

12:35 12.09.2023 (обновлено: 12:52 12.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Россия руководствуется, прежде всего, интересами своей страны и своих граждан, их она ставит во главу угла, и за это не стыдно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ в ответ на вопрос о том, что было сделано правильно или неправильно с точки зрения президента.

"Только будущее поколение сможет объективно оценить то, что мы сделали для страны. Я вспоминаю то, что князь Потемкин когда-то написал Екатерине II, когда речь шла о присоединении Крыма... Я сейчас не смогу дословно воспроизвести цитату, но смысл передам "Пройдет время и будущие поколения поставят нам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого. И вам будет стыдно". Интересы государства - прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями, это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно", - сказал Путин.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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