https://crimea.ria.ru/20240820/v-krymu-stroyat-gruzopassazhirskiy-parom-dlya-dalnego-vostoka-1139732460.html

В Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока

В Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 20.08.2024

В Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока

В Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы построят грузопассажирский паром для регулярного пассажирского сообщения между морскими портами на Дальнем... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T11:14

2024-08-20T11:14

2024-08-20T11:14

судостроительный завод имени бутомы в керчи

промышленность в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы построят грузопассажирский паром для регулярного пассажирского сообщения между морскими портами на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.Строительство ведется в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы". Ход строительства судна проинспектировал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, отметили в пресс-службе.По информации Росморречфлота, начало ходовых испытаний запланировано на февраль 2025 года, а передача госзаказчику – в июле 2025 года.Ранее благодаря программам государственной поддержки проведена масштабная модернизация крупнейших региональных предприятий: судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы в Керчи и завода "Море" в Феодосии.Также глава республики Сергей Аксенов сообщал о том, что судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего ВостокаИмпортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыДинастия судостроителей Михайлык в Керчи: завод – это наша жизнь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судостроительный завод имени бутомы в керчи, промышленность в крыму, новости, росморречфлот, керчь, крым, новости крыма