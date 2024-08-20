Рейтинг@Mail.ru
В Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240820/v-krymu-stroyat-gruzopassazhirskiy-parom-dlya-dalnego-vostoka-1139732460.html
В Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока
В Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 20.08.2024
В Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока
В Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы построят грузопассажирский паром для регулярного пассажирского сообщения между морскими портами на Дальнем... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T11:14
2024-08-20T11:14
судостроительный завод имени бутомы в керчи
промышленность в крыму
новости
росморречфлот
керчь
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139732590_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_904fdae792a58997115bb01ac0e03a69.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы построят грузопассажирский паром для регулярного пассажирского сообщения между морскими портами на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.Строительство ведется в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы". Ход строительства судна проинспектировал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, отметили в пресс-службе.По информации Росморречфлота, начало ходовых испытаний запланировано на февраль 2025 года, а передача госзаказчику – в июле 2025 года.Ранее благодаря программам государственной поддержки проведена масштабная модернизация крупнейших региональных предприятий: судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы в Керчи и завода "Море" в Феодосии.Также глава республики Сергей Аксенов сообщал о том, что судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего ВостокаИмпортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыДинастия судостроителей Михайлык в Керчи: завод – это наша жизнь
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139732590_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_723f49a1d769f18b0a7f91c966e079f1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
судостроительный завод имени бутомы в керчи, промышленность в крыму, новости, росморречфлот, керчь, крым, новости крыма
В Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока

К Крыму строится грузопассажирский паром для морских портов на Дальнем Востоке

11:14 20.08.2024
 
© РосморречфлотВ Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока
В Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока
© Росморречфлот
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы построят грузопассажирский паром для регулярного пассажирского сообщения между морскими портами на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Грузопассажирский паром проекта CNF22 "Петропавловск" будет обеспечивать регулярное пассажирское сообщение между морскими портами на Дальнем Востоке. На судне уже установили основное оборудование, сейчас там ведутся достроечные работы", - говорится в сообщении.
Строительство ведется в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы". Ход строительства судна проинспектировал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, отметили в пресс-службе.
По информации Росморречфлота, начало ходовых испытаний запланировано на февраль 2025 года, а передача госзаказчику – в июле 2025 года.
Ранее благодаря программам государственной поддержки проведена масштабная модернизация крупнейших региональных предприятий: судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы в Керчи и завода "Море" в Феодосии.
Также глава республики Сергей Аксенов сообщал о том, что судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока
Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы
Династия судостроителей Михайлык в Керчи: завод – это наша жизнь
 
Судостроительный завод имени Бутомы в КерчиПромышленность в КрымуНовостиРосМорРечФлотКерчьКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Возле развязки трассы "Таврида" на Крымский мост произошел пожар
13:10Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ
13:06Схватил инсульт в горах: в Крыму спасли мужчину на мысе Меганом
12:55FPV-дрон атаковал поселок в Белгородской области - ранен мужчина
12:46В России растет заболеваемость коронавирусом
12:36Православную церковь на Украине запретили официально
12:22Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен на Украине
12:00В Крыму открыли новую трассу до Евпатории
11:46Грозит ли Крыму землетрясение после толчков на Камчатке
11:23Уголовное дело завели по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Севастополе
11:14В Крыму строят грузопассажирский паром для Дальнего Востока
10:54ВСУ планирует удар по Крыму на День независимости Украины – новый фейк
10:45В Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекцию
10:19В Сумской области Украины поражены объекты энергетики
10:04Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемый
09:53Снова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних трат
09:39250 млн направят на восстановление электросетей в новых регионах России
09:25Под Евпаторией во вторник будет громко
08:46Ялтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают
08:19Очередь на Крымском мосту за час увеличилась в четыре раза
Лента новостейМолния