https://crimea.ria.ru/20231215/obemy-sudostroeniya-v-krymu-vyrosli-v-15-raza---aksenov-1133563423.html

Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - Аксенов

Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - Аксенов - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - Аксенов

Крымские предприятия с начала года значительно увеличили объемы производства, в частности судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза. Об... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T09:02

2023-12-15T09:02

2023-12-15T09:02

крым

сергей аксенов

экономика

промышленность в крыму

производство

импортозамещение

крымский бюджет

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Крымские предприятия с начала года значительно увеличили объемы производства, в частности судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В целом, по его словам, крымская промышленность эффективно импортозамещается и работает штатно, а экономика республики стабильна: собственные доходы увеличились на 6,2%, в бюджет поступило почти 70 млрд рублей, снижение объема валового регионального продукта составило 0,1% - это меньше, чем в целом по стране. По итогам года прогнозируется рост ВРП на уровне 2%."На сегодня в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого бизнеса — более 205 тысяч, что в 1,3 раза больше, чем год назад. Из них 123 тысячи — это самозанятые. За последние три месяца зарегистрированная безработица фиксируется на самом минимальном уровне — 3,3%, это в два раза ниже, чем в начале 2022 года", - добавил глава региона.Симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы, сообщал ранее Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия Севастополя получат субсидии на закупку нового оборудованияВ Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – АксеновВ Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, экономика, промышленность в крыму, производство, импортозамещение, крымский бюджет, новости крыма