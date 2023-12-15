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Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - Аксенов - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - Аксенов
Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - Аксенов - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - Аксенов
Крымские предприятия с начала года значительно увеличили объемы производства, в частности судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза. Об... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T09:02
2023-12-15T09:02
крым
сергей аксенов
экономика
промышленность в крыму
производство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Крымские предприятия с начала года значительно увеличили объемы производства, в частности судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В целом, по его словам, крымская промышленность эффективно импортозамещается и работает штатно, а экономика республики стабильна: собственные доходы увеличились на 6,2%, в бюджет поступило почти 70 млрд рублей, снижение объема валового регионального продукта составило 0,1% - это меньше, чем в целом по стране. По итогам года прогнозируется рост ВРП на уровне 2%."На сегодня в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого бизнеса — более 205 тысяч, что в 1,3 раза больше, чем год назад. Из них 123 тысячи — это самозанятые. За последние три месяца зарегистрированная безработица фиксируется на самом минимальном уровне — 3,3%, это в два раза ниже, чем в начале 2022 года", - добавил глава региона.Симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы, сообщал ранее Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия Севастополя получат субсидии на закупку нового оборудованияВ Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – АксеновВ Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"
https://crimea.ria.ru/20231201/shtorm-voda-i-mechet-glavnoe-iz-intervyu-aksenova-sputniku-v-krymu-1133246338.html
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крым, сергей аксенов, экономика, промышленность в крыму, производство, импортозамещение, крымский бюджет, новости крыма
Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - Аксенов

Аксенов: основные отрасли экономики Крыма работают стабильно и наращивают производство

09:02 15.12.2023
 
© Фото: пресс-служба главы Республики Крым Судостроительный завод "Море" в Феодосии
Судостроительный завод Море в Феодосии
© Фото: пресс-служба главы Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Крымские предприятия с начала года значительно увеличили объемы производства, в частности судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Предприятия судостроения за девять месяцев текущего года увеличили объемы производства в полтора раза. Производство электрического оборудования выросло в 1,7 раз, химической продукции — более чем на четверть. Рост производства строительных материалов составил свыше 10%", - сказал Аксенов в интервью изданию "Коммерсантъ".
В целом, по его словам, крымская промышленность эффективно импортозамещается и работает штатно, а экономика республики стабильна: собственные доходы увеличились на 6,2%, в бюджет поступило почти 70 млрд рублей, снижение объема валового регионального продукта составило 0,1% - это меньше, чем в целом по стране. По итогам года прогнозируется рост ВРП на уровне 2%.
"На сегодня в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого бизнеса — более 205 тысяч, что в 1,3 раза больше, чем год назад. Из них 123 тысячи — это самозанятые. За последние три месяца зарегистрированная безработица фиксируется на самом минимальном уровне — 3,3%, это в два раза ниже, чем в начале 2022 года", - добавил глава региона.
Симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы, сообщал ранее Аксенов.
Сергей Аксенов в студии Радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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КрымСергей АксеновЭкономикаПромышленность в КрымуПроизводствоИмпортозамещениеКрымский бюджетНовости Крыма
 
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