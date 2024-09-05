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Действиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в Донбассе
Действиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в Донбассе - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Действиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в Донбассе
Действиями в российском приграничье Киев хотел заставить Россию нервничать и остановить наступление Вооруженных сил РФ в Донбассе, но эти планы не оправдались... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T10:34
2024-09-05T10:34
2024-09-05T10:55
владимир путин (политик)
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
курская область
россия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Действиями в российском приграничье Киев хотел заставить Россию нервничать и остановить наступление Вооруженных сил РФ в Донбассе, но эти планы не оправдались. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.По словам российского лидера, атака ВСУ на Курскую область консолидировала общество – планы врага посеять панику среди россиян провалились. Выбросить противника с территории Курской области и защитить граждан Путин назвал священным долгом ВС РФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Накануне российские военнослужащие отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, общие потери украинских войск составили 450 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщали в Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемСитуация в Курской области – главные заявления ПутинаПутин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Действиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в Донбассе
Киев не смог остановить наступление РФ в Донбассе действиями в Курской области - Путин
10:34 05.09.2024 (обновлено: 10:55 05.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Действиями в российском приграничье Киев хотел заставить Россию нервничать и остановить наступление Вооруженных сил РФ в Донбассе, но эти планы не оправдались. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.
"Российские войска только ускорили наступательные операции, при этом в приграничных российских районах ситуация уже стабилизировалась, противника выдавливают", - сказал президент.
По словам российского лидера, атака ВСУ на Курскую область консолидировала общество – планы врага посеять панику среди россиян провалились.
Выбросить противника с территории Курской области и защитить граждан Путин назвал священным долгом ВС РФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
6 августа подразделения ВСУ
численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне российские военнослужащие отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, общие потери украинских войск составили 450 военнослужащих убитыми
и ранеными, сообщали в Минобороны РФ.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня.
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