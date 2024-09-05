https://crimea.ria.ru/20240905/turizm-dolzhen-voyti-v-chislo-ekonomicheskikh-prioritetov-rf---putin-1140135553.html
Туризм должен войти в число экономических приоритетов России – Путин
Туризм должен войти в число экономических приоритетов России – Путин - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Туризм должен войти в число экономических приоритетов России – Путин
Туризм становится все более эффективно функционирующей отраслью экономики во многих странах мира, в том числе так должно быть в России, поскольку страна имеет... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T12:08
2024-09-05T12:08
2024-09-05T12:16
владимир путин (политик)
экономика
туризм
россия
общество
восточный экономический форум
дальний восток
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Туризм становится все более эффективно функционирующей отраслью экономики во многих странах мира, в том числе так должно быть в России, поскольку страна имеет огромный туристический потенциал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.Он также подчеркнул, что все больше россиян ориентируются на внутренний туризм."Оставаться в стране своего языка, своей культуры, не сталкиваться с пересечением границ, таможней. получать удовольствие от общения с природой либо нашей историей – очень интересно, это захватывает. Но нам очень много нужно сделать, чтобы этот процесс подержать… Будем все делать, чтобы внутренний туризм развивать дальше", – заявил российский лидер.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город КрымаТурпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – АксеновАгентства внутреннего туризма в России не спешат отчитываться – причины
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), экономика, туризм, россия, общество, восточный экономический форум, дальний восток, новости
Туризм должен войти в число экономических приоритетов России – Путин
Путин: в России нужно развивать туристическую инфраструктуру
12:08 05.09.2024 (обновлено: 12:16 05.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Туризм становится все более эффективно функционирующей отраслью экономики во многих странах мира, в том числе так должно быть в России, поскольку страна имеет огромный туристический потенциал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.
"Нужно развивать инфраструктуру, заботится о природе, чтобы развитие туризма пагубно не сказывалось на окружающей среде. У нас много программ – "Пять морей и озеро Байкал", льготы по строительству небольших гостиниц, в том числе некапитального характера – все это дает результаты", – сказал президент.
Он также подчеркнул, что все больше россиян ориентируются на внутренний туризм.
"Оставаться в стране своего языка, своей культуры, не сталкиваться с пересечением границ, таможней. получать удовольствие от общения с природой либо нашей историей – очень интересно, это захватывает. Но нам очень много нужно сделать, чтобы этот процесс подержать… Будем все делать, чтобы внутренний туризм развивать дальше", – заявил российский лидер.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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