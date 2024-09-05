https://crimea.ria.ru/20240905/turizm-dolzhen-voyti-v-chislo-ekonomicheskikh-prioritetov-rf---putin-1140135553.html

Туризм должен войти в число экономических приоритетов России – Путин

Туризм должен войти в число экономических приоритетов России – Путин - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Туризм должен войти в число экономических приоритетов России – Путин

Туризм становится все более эффективно функционирующей отраслью экономики во многих странах мира, в том числе так должно быть в России, поскольку страна имеет... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T12:08

2024-09-05T12:08

2024-09-05T12:16

владимир путин (политик)

экономика

туризм

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общество

восточный экономический форум

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Туризм становится все более эффективно функционирующей отраслью экономики во многих странах мира, в том числе так должно быть в России, поскольку страна имеет огромный туристический потенциал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.Он также подчеркнул, что все больше россиян ориентируются на внутренний туризм."Оставаться в стране своего языка, своей культуры, не сталкиваться с пересечением границ, таможней. получать удовольствие от общения с природой либо нашей историей – очень интересно, это захватывает. Но нам очень много нужно сделать, чтобы этот процесс подержать… Будем все делать, чтобы внутренний туризм развивать дальше", – заявил российский лидер.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город КрымаТурпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – АксеновАгентства внутреннего туризма в России не спешат отчитываться – причины

россия

дальний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), экономика, туризм, россия, общество, восточный экономический форум, дальний восток, новости