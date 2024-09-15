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Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали навыки отражения ночной атаки безэкипажных катеров в рамках учений "Океан-2024". Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T17:05
2024-09-15T17:05
2024-09-15T17:05
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали навыки отражения ночной атаки безэкипажных катеров в рамках учений "Океан-2024". Об этом сообщает Минобороны РФ.После успешного отражения атаки корабли провели стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, расположенным на расстоянии более 10 километров."Провели стрельбу из 100-мм артиллерийских установок А190-01 по береговым целям на удалении от берега более 10 километров. Огонь велся по мишенным позициям, обозначающим прибрежную линию обороны условного противника", – уточнили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", которые проходят в Средиземном море, участвуют корабли трех флотов. В их числе также фрегат "Адмирал Григорович" и корвет "Меркурий" Черноморского флота, которые покинули пункт базирования Тартус в Сирийской Арабской Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024""Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, учения, безэкипажные катера
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
Отражение ночной атаки безэкипажных катеров отработали в Каспийском море – Минобороны