https://crimea.ria.ru/20240915/ekipazhi-korabley-kaspiyskoy-flotilii-otrazili-ataku-bezekipazhnykh-katerov-1140358011.html

Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров

Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров

Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали навыки отражения ночной атаки безэкипажных катеров в рамках учений "Океан-2024". Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T17:05

2024-09-15T17:05

2024-09-15T17:05

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

армия и флот

учения

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали навыки отражения ночной атаки безэкипажных катеров в рамках учений "Океан-2024". Об этом сообщает Минобороны РФ.После успешного отражения атаки корабли провели стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, расположенным на расстоянии более 10 километров."Провели стрельбу из 100-мм артиллерийских установок А190-01 по береговым целям на удалении от берега более 10 километров. Огонь велся по мишенным позициям, обозначающим прибрежную линию обороны условного противника", – уточнили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", которые проходят в Средиземном море, участвуют корабли трех флотов. В их числе также фрегат "Адмирал Григорович" и корвет "Меркурий" Черноморского флота, которые покинули пункт базирования Тартус в Сирийской Арабской Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024""Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, учения, безэкипажные катера