Рейтинг@Mail.ru
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240915/ekipazhi-korabley-kaspiyskoy-flotilii-otrazili-ataku-bezekipazhnykh-katerov-1140358011.html
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали навыки отражения ночной атаки безэкипажных катеров в рамках учений "Океан-2024". Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T17:05
2024-09-15T17:05
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
учения
безэкипажные катера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358815_323:0:2143:1024_1920x0_80_0_0_c731477b1eee44357dc5d13193833601.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали навыки отражения ночной атаки безэкипажных катеров в рамках учений "Океан-2024". Об этом сообщает Минобороны РФ.После успешного отражения атаки корабли провели стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, расположенным на расстоянии более 10 километров."Провели стрельбу из 100-мм артиллерийских установок А190-01 по береговым целям на удалении от берега более 10 километров. Огонь велся по мишенным позициям, обозначающим прибрежную линию обороны условного противника", – уточнили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", которые проходят в Средиземном море, участвуют корабли трех флотов. В их числе также фрегат "Адмирал Григорович" и корвет "Меркурий" Черноморского флота, которые покинули пункт базирования Тартус в Сирийской Арабской Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024""Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358815_551:0:1916:1024_1920x0_80_0_0_fbe2a09d709ed3927cc3089fe2d51c23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, учения, безэкипажные катера
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров

Отражение ночной атаки безэкипажных катеров отработали в Каспийском море – Минобороны

17:05 15.09.2024
 
© Министерство обороны РФЭкипажи Каспийской флотилии отразили ночную атаку БЭКов в рамках учений "Океан-2024"
Экипажи Каспийской флотилии отразили ночную атаку БЭКов в рамках учений Океан-2024
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали навыки отражения ночной атаки безэкипажных катеров в рамках учений "Океан-2024". Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров условного противника. Огонь по скоростным малоразмерным целям велся из штатных крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения в ночное и дневное время суток", – говорится в сообщении.

После успешного отражения атаки корабли провели стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, расположенным на расстоянии более 10 километров.
"Провели стрельбу из 100-мм артиллерийских установок А190-01 по береговым целям на удалении от берега более 10 километров. Огонь велся по мишенным позициям, обозначающим прибрежную линию обороны условного противника", – уточнили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", которые проходят в Средиземном море, участвуют корабли трех флотов. В их числе также фрегат "Адмирал Григорович" и корвет "Меркурий" Черноморского флота, которые покинули пункт базирования Тартус в Сирийской Арабской Республике.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет
Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"
"Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииАрмия и флотУченияБезэкипажные катера
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:57На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны
18:30Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
18:10В крымской степи проведут учебные стрельбы
17:46Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно
17:35Черная кошка не решилась перебежать дорогу кортежу Путина – видео
17:05Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
16:43В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
16:13Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму
16:07Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури
15:31Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось
15:22Под Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома
15:10Алюминиевый завод горит в ЛНР
15:01Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
14:43Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено дело
14:27Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции
14:02Пережили сложный год: на Херсонщине собрали почти 1,5 млн тонн пшеницы
13:30Ситуация в Курской области: отражены попытки прорыва ВСУ через границу РФ
13:05Продвижение армии России и огромные потери ВСУ: итоги суток в зоне СВО
12:39Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки
Лента новостейМолния