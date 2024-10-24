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Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров
Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров
Проезд по Крымскому мосту утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T06:29
2024-10-24T06:29
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
крым
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ночью было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут. В это же время тревогу по баллистике объявили в Севастополе. Сирены звучали в городе 13 минут. Над Севастополем работали системы ПВО. По информации властей, военные уничтожили одну ракету на значительном отдалении от берега.Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

06:29 24.10.2024
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 06:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Ночью было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут. В это же время тревогу по баллистике объявили в Севастополе. Сирены звучали в городе 13 минут. Над Севастополем работали системы ПВО. По информации властей, военные уничтожили одну ракету на значительном отдалении от берега.
Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКрымКерчьТамань
 
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