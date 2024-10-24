https://crimea.ria.ru/20241024/krymskiy-most-seychas---obstanovka-posle-nochnoy-ataki-na-poluostrov-1141306635.html

Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров

Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров

Проезд по Крымскому мосту утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T06:29

2024-10-24T06:29

2024-10-24T06:29

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ночью было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут. В это же время тревогу по баллистике объявили в Севастополе. Сирены звучали в городе 13 минут. Над Севастополем работали системы ПВО. По информации властей, военные уничтожили одну ракету на значительном отдалении от берега.Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань