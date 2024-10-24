Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 06:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Ночью было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут. В это же время тревогу по баллистике объявили в Севастополе. Сирены звучали в городе 13 минут. Над Севастополем работали системы ПВО. По информации властей, военные уничтожили одну ракету на значительном отдалении от берега.
Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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