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Как и зачем создавалась ООН – инфографика - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20241024/kak-i-zachem-sozdavalas-oon--infografika-1141304632.html
Как и зачем создавалась ООН – инфографика
Как и зачем создавалась ООН – инфографика - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Как и зачем создавалась ООН – инфографика
24 октября 1945 года была создана Организации Объединенных Наций (ООН). В этот день устав организации был ратифицирован большинством подписавших его государств... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T09:16
2024-10-24T09:16
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24 октября 1945 года была создана Организации Объединенных Наций (ООН). В этот день устав организации был ратифицирован большинством подписавших его государств и вступил в силу.Организация Объединенных Наций (ООН) - международная организация государств, которая создавалась для поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.Название было предложено президентом Соединенных Штатов Франклином Рузвельтом. Оно впервые было использовано в Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 года, когда во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран нацистского блока.В 1944 году США, Великобритания, СССР и Китай договорились о целях, структуре и функциях всемирной организации.11 февраля 1945 года после встреч в Ялте лидеры США, Великобритании и СССР Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин заявили о своей решимости учредить "всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности".25 апреля 1945 года представители 50 стран собрались в Сан‑Франциско (США) на Конференции Объединенных Наций по созданию международной организации, чтобы разработать Устав ООН. Она была не только одним из самых важных в истории, но, по всей вероятности, и самым многочисленным из всех международных собраний, когда‑либо имевших место.В преамбуле Устава говорится о решимости народов Объединенных Наций "избавить грядущие поколения от бедствий войны".Целями ООН, закрепленными в ее Уставе, являются поддержание международного мира и безопасности, предотвращение и устранение угрозы миру и подавление актов агрессии, улаживание или разрешение мирными средствами международных споров, развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов; осуществление международного сотрудничества в экономических, социальных, культурных и гуманитарных областях, поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии.Члены ООН обязались действовать в соответствии с принципами суверенного равенства государств; взяли на себя обязательства разрешать международные споры мирными средствами, отказались в международных отношениях от угрозы силой или ее применение против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства.Членами ООН являются 193 государства мира.В июле 2011 года 193‑м полноправным членом ООН стал Южный Судан.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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оон, инфографика, история, в мире, безопасность, политика
Как и зачем создавалась ООН – инфографика

День Организации Объединенных Наций – история создания и главные цели

09:16 24.10.2024
 
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История создания ООНИстория создания ООН
24 октября 1945 года была создана Организации Объединенных Наций (ООН). В этот день устав организации был ратифицирован большинством подписавших его государств и вступил в силу.
Организация Объединенных Наций (ООН) - международная организация государств, которая создавалась для поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.
Название было предложено президентом Соединенных Штатов Франклином Рузвельтом. Оно впервые было использовано в Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 года, когда во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран нацистского блока.
В 1944 году США, Великобритания, СССР и Китай договорились о целях, структуре и функциях всемирной организации.
11 февраля 1945 года после встреч в Ялте лидеры США, Великобритании и СССР Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин заявили о своей решимости учредить "всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности".
25 апреля 1945 года представители 50 стран собрались в Сан‑Франциско (США) на Конференции Объединенных Наций по созданию международной организации, чтобы разработать Устав ООН. Она была не только одним из самых важных в истории, но, по всей вероятности, и самым многочисленным из всех международных собраний, когда‑либо имевших место.
В преамбуле Устава говорится о решимости народов Объединенных Наций "избавить грядущие поколения от бедствий войны".
Целями ООН, закрепленными в ее Уставе, являются поддержание международного мира и безопасности, предотвращение и устранение угрозы миру и подавление актов агрессии, улаживание или разрешение мирными средствами международных споров, развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов; осуществление международного сотрудничества в экономических, социальных, культурных и гуманитарных областях, поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
Члены ООН обязались действовать в соответствии с принципами суверенного равенства государств; взяли на себя обязательства разрешать международные споры мирными средствами, отказались в международных отношениях от угрозы силой или ее применение против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства.
Членами ООН являются 193 государства мира.
В июле 2011 года 193‑м полноправным членом ООН стал Южный Судан.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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