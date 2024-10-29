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ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов
ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов - РИА Новости Крым, 29.10.2024
ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов
Вооруженные силы России в ходе тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника. Об этом министр... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T17:31
2024-10-29T17:37
ядерное оружие
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника. Об этом министр обороны страны Андрей Белоусов доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.По данным минобороны РФ, в ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.Так, с государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".Кроме того, из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" и Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег" выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава".Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.25 сентября президент России Владимир Путин, выступая на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.В частности, российский лидер заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.Спустя четыре дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь КиевуРоссия не допустит создания ядерного оружия на Украине – ПутинЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия
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ядерное оружие, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф, новости
ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов

ВС РФ отработали нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника

17:31 29.10.2024 (обновлено: 17:37 29.10.2024)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника. Об этом министр обороны страны Андрей Белоусов доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
"В соответствии с планом вооруженных сил Российской Федерации под Вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", – сказал Белоусов в докладе Путину.
По данным минобороны РФ, в ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
Так, с государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".
Кроме того, из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" и Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег" выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава".
Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.
"В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - указали в ведомстве.
25 сентября президент России Владимир Путин, выступая на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.
В частности, российский лидер заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.
Спустя четыре дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены.
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