https://crimea.ria.ru/20241029/vs-rossii-otrabotali-nanesenie-massirovannogo-yadernogo-udara--belousov-1141452831.html

ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов

ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов - РИА Новости Крым, 29.10.2024

ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов

Вооруженные силы России в ходе тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника. Об этом министр... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T17:31

2024-10-29T17:31

2024-10-29T17:37

ядерное оружие

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника. Об этом министр обороны страны Андрей Белоусов доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.По данным минобороны РФ, в ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.Так, с государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".Кроме того, из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" и Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег" выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава".Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.25 сентября президент России Владимир Путин, выступая на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.В частности, российский лидер заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.Спустя четыре дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь КиевуРоссия не допустит создания ядерного оружия на Украине – ПутинЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия

https://crimea.ria.ru/20241029/zelenskiy-prosit-u-ssha-dalnoboynye-tomagavki-1141451359.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф, новости