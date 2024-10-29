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Зерно падает в холодную влажную почву: в Крыму продолжается сев озимых - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Зерно падает в холодную влажную почву: в Крыму продолжается сев озимых
Зерно падает в холодную влажную почву: в Крыму продолжается сев озимых - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Зерно падает в холодную влажную почву: в Крыму продолжается сев озимых
РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T16:55
2024-10-29T16:55
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посевная кампания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым.- Когда идет посевная, то рабочий день у нас начинается в семь утра – берем путевки, обслуживаем трактор: масла долить, колеса подкачать, а потом в поле, и там до вечера, часов до семи, - рассказывает тракторист Александр Калабин, с гордостью показывая корреспонденту РИА Новости Крым свой новенький отечественный "Кировец".Работать на такой машине - одно удовольствие, не то, что раньше, при колхозах, признается он.- Сейчас едешь – в кабине чистота и тишина, есть кондиционер. У меня три компьютера: на сеялку, на емкость для внесения жидких удобрений и на подрульное устройство – оно помогает подруливать к краю поля, чтобы ровненько идти, - объясняет он.В Найденовке Красногвардейского района он работает уже больше семи лет, а на земле всю жизнь трудится.Техника зашла в поляВ Крыму возобновили сев озимых культур после дождей. В одном из хозяйств Красногвардейского района, в селе Найденовка работы уже завершают, остался день-другой. Всего же по информации регионального минсельхоза, в этом году на полях республики аграрии планируют посеять около 530 тысяч гектаров озимых зерновых кормовых и масличных культур под урожай 2025 года. Озимой пшеницы запланировано посеять на 340 тысячах гектаров, площадь сева озимого ячменя составит не менее 155 тысяч гектаров, озимых масличных, включая рапс и кориандр – свыше 25 тысяч гектаров.В севообороте предприятия озимые зерновые – ячмень и пшеница, лен, нут, кориандр. Уже есть первые всходы культур, которые были посеяны до прихода непогоды, всходы "полноценные, красивые всходы"."Будет влага - будем мы с урожаем. Сейчас погода располагает. И семена у нас есть - наши, крымские. Для семенных посевов суперэлиты мы покупаем в институтах, на материке, а продовольственные посевы сеем своими выращенными семенами для дальнейшей реализации этих семян сельхозпроизводителям – как крымским, так и в Херсонскую область", - уточняет специалист.Ситуация для Крыма стандартнаяПо словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, несмотря на то, что в этом году, когда "затяжная теплая осень внесла свои коррективы вкупе с осадками посреди посевной компании", для Крыма такая ситуация скорее "стандартная, но с корректировками". Крымский климат с достаточно мягкой осенью и зимой может позволить получить хорошие посевы озимых."На данный момент мы уверенно перевалили экватор посевной – 60 процентов. Какие-то районы из-за климатических условий отсеялись чуть лучше, какие чуть-чуть отстают. Это связано исключительно с очень теплой погодой, а зерно, чтобы оно равномерно и правильно развивалось, должно попасть в холодную влажную почву. Своевременное получение всходов озимых – это принципиальный вопрос. Качественные всходы - это гарантия хорошего урожая следующего года", - сказал Кратюк журналистам.По информации Минсельхоза Крыма, средний недельный темп посевной кампании порядка 80 тысяч гектаров. Хозяйства набирают хороший темп работы, и, если, сев будет продолжаться до первой декады ноября, это не повлияет негативно на урожай следующего года."Посевная компания идет повсеместно. Такие маленькие районы, как Бахчисарайский, уже отсеялись. А традиционными лидерами по посевным площадям является Красногвардейский, Симферопольский, Раздольненский и Первомайский районы, там посевная компания сейчас в самом разгаре", - перечислил Кратюк.Семена и поддержка имеютсяПо словам главы регионального минсельхоза, традиционная для Крыма группа культур – это озимые зерновые, но многие крымские предприятия "экспериментируют и хотят видеть у себя культуры нестандартные", такие как кориандр, рапс, лен. При этом министр заверил, что без хлеба Крым остаться не должен".Также вот уже более 10 лет предприятия зерновой отрасли получают помощь от государства на каждый гектар. В этом году данная поддержка была полностью оказана, на зерновую группу было выделено свыше 300 млн рублей. В целом на отрасль растениеводства в этом году направлено более миллиарда рублей, назвал цифры Кратюк.Предприятия республики обеспечены в полном объеме необходимыми ресурсами: семенами, удобрениями, ГСМ, отметил он.Ранее замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко в комментарии РИА Новости Крым рассказала, что непогода и сильные дожди могут сдвинуть сроки сева озимых культур на территории полуострова, но в целом они благотворно скажутся на последующем урожае.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один за всех: крымский железный "Сварог" выполняет 8 операций сразуОпасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФПочему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистов
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новости, новости крыма, крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, посевная кампания
Зерно падает в холодную влажную почву: в Крыму продолжается сев озимых

В Крыму продолжается посевная кампания озимых культур: засеяло 60 процентов площадей

16:55 29.10.2024
 
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым.
- Когда идет посевная, то рабочий день у нас начинается в семь утра – берем путевки, обслуживаем трактор: масла долить, колеса подкачать, а потом в поле, и там до вечера, часов до семи, - рассказывает тракторист Александр Калабин, с гордостью показывая корреспонденту РИА Новости Крым свой новенький отечественный "Кировец".
Работать на такой машине - одно удовольствие, не то, что раньше, при колхозах, признается он.
- Сейчас едешь – в кабине чистота и тишина, есть кондиционер. У меня три компьютера: на сеялку, на емкость для внесения жидких удобрений и на подрульное устройство – оно помогает подруливать к краю поля, чтобы ровненько идти, - объясняет он.
В Найденовке Красногвардейского района он работает уже больше семи лет, а на земле всю жизнь трудится.

Техника зашла в поля

В Крыму возобновили сев озимых культур после дождей. В одном из хозяйств Красногвардейского района, в селе Найденовка работы уже завершают, остался день-другой. Всего же по информации регионального минсельхоза, в этом году на полях республики аграрии планируют посеять около 530 тысяч гектаров озимых зерновых кормовых и масличных культур под урожай 2025 года. Озимой пшеницы запланировано посеять на 340 тысячах гектаров, площадь сева озимого ячменя составит не менее 155 тысяч гектаров, озимых масличных, включая рапс и кориандр – свыше 25 тысяч гектаров.
"У нас климат в Крыму очень мягкий, поэтому даже несмотря на осадки, с посевом мы укладываемся в сроки. Все идет так, как и планировалось. Осталось посеять совсем немножко, около тысячи гектаров, работы буквально на несколько дней", - говорит агроном-семеновод хозяйства Жанна Билоус.
В севообороте предприятия озимые зерновые – ячмень и пшеница, лен, нут, кориандр. Уже есть первые всходы культур, которые были посеяны до прихода непогоды, всходы "полноценные, красивые всходы".
"Будет влага - будем мы с урожаем. Сейчас погода располагает. И семена у нас есть - наши, крымские. Для семенных посевов суперэлиты мы покупаем в институтах, на материке, а продовольственные посевы сеем своими выращенными семенами для дальнейшей реализации этих семян сельхозпроизводителям – как крымским, так и в Херсонскую область", - уточняет специалист.
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В Крыму сеют рапс: Джанкойский район завершил посевную кампанию

Ситуация для Крыма стандартная

По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, несмотря на то, что в этом году, когда "затяжная теплая осень внесла свои коррективы вкупе с осадками посреди посевной компании", для Крыма такая ситуация скорее "стандартная, но с корректировками". Крымский климат с достаточно мягкой осенью и зимой может позволить получить хорошие посевы озимых.
"На данный момент мы уверенно перевалили экватор посевной – 60 процентов. Какие-то районы из-за климатических условий отсеялись чуть лучше, какие чуть-чуть отстают. Это связано исключительно с очень теплой погодой, а зерно, чтобы оно равномерно и правильно развивалось, должно попасть в холодную влажную почву. Своевременное получение всходов озимых – это принципиальный вопрос. Качественные всходы - это гарантия хорошего урожая следующего года", - сказал Кратюк журналистам.
По информации Минсельхоза Крыма, средний недельный темп посевной кампании порядка 80 тысяч гектаров. Хозяйства набирают хороший темп работы, и, если, сев будет продолжаться до первой декады ноября, это не повлияет негативно на урожай следующего года.
"Посевная компания идет повсеместно. Такие маленькие районы, как Бахчисарайский, уже отсеялись. А традиционными лидерами по посевным площадям является Красногвардейский, Симферопольский, Раздольненский и Первомайский районы, там посевная компания сейчас в самом разгаре", - перечислил Кратюк.
Лавандовое поле
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Семена и поддержка имеются

По словам главы регионального минсельхоза, традиционная для Крыма группа культур – это озимые зерновые, но многие крымские предприятия "экспериментируют и хотят видеть у себя культуры нестандартные", такие как кориандр, рапс, лен. При этом министр заверил, что без хлеба Крым остаться не должен".
Также вот уже более 10 лет предприятия зерновой отрасли получают помощь от государства на каждый гектар. В этом году данная поддержка была полностью оказана, на зерновую группу было выделено свыше 300 млн рублей. В целом на отрасль растениеводства в этом году направлено более миллиарда рублей, назвал цифры Кратюк.
Предприятия республики обеспечены в полном объеме необходимыми ресурсами: семенами, удобрениями, ГСМ, отметил он.
Ранее замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко в комментарии РИА Новости Крым рассказала, что непогода и сильные дожди могут сдвинуть сроки сева озимых культур на территории полуострова, но в целом они благотворно скажутся на последующем урожае.
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