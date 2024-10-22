https://crimea.ria.ru/20241022/odin-za-vsekh-krymskiy-zheleznyy-svarog-vypolnyaet-8-operatsiy-srazu-1141274732.html

Один за всех: крымский железный "Сварог" выполняет 8 операций сразу

Один за всех: крымский железный "Сварог" выполняет 8 операций сразу - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Один за всех: крымский железный "Сварог" выполняет 8 операций сразу

в честь древнеславянского бога-кузнеца, который был покровителем труженников и занимался созиданием мира. Комбинированный стерневой агрегат (КСА) разработан... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T19:45

2024-10-22T19:45

2024-10-22T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Он называется КСА-3,8М "Сварог" - в честь древнеславянского бога-кузнеца, который был покровителем труженников и занимался созиданием мира. Комбинированный стерневой агрегат (КСА) разработан специально для зоны рискованного земледелия и может выполнять за один проход до восьми операций по обработке почвы.Чудо-машина пока существует в единственном экземпляре, который хорошо зарекомендовал себя во время испытаний. Это одна из многих разработок, которыми занимаются в отделении сельскохозяйственной механизации НИИ сельского хозяйства Крыма. Ученые здесь создают школу аграрного машиностроения юга России.Для чего мужчины играют в машинкиМакеты удивительных машин сначала создают на компьютере с помощью специальных программ, после чего маленькие модели печатают на 3D-принтере. Они двигаются и иногда могут выполнять те же задачи, что и большие их аналоги. Взрослые мужчины передвигают свои машинки с места на место, крутят разные детали, рассматривают и замеряют со всех сторон. Если надо – в модель вносят изменения.Одна такая "игрушка" стоит на столе в лаборатории – это модель навесного глубокорыхлителя для виноградника, выполненная в масштабе 1:40.– Распечатанная 3D-модель дает нам возможность проверить, насколько это эстетично, эргономично, удобно, функционально, работоспособно, – рассказывает нам заместитель директора НИИСХ по производству и внедрению инновационных разработок, кандидат биологических наук Иван Соболевский. – Чтобы создать эту модель в металле, будет тратиться время и колоссальные ресурсы, а сделать ее на принтере значительно проще, быстрее и дешевле.Эта машина в натуральную величину уже прошла первые испытания и сейчас ждет лишь покраски в фирменные цвета заказчика – она разработана под нужды конкретного производителя. У нее есть европейские аналоги, но в отличие от них, она приспособлена к специфике каменистой почвы в Крыму. И конечно, произведена полностью из отечественных материалов.Теперь в доме заточены ножиБольшинство аграриев раньше предпочитали закупать иностранную технику. Но теперь срок ее эксплуатации подходит к концу, а заменить многие агрегаты попросту нечем. Поэтому для сельского хозяйства так нужна школа машиностроения, которую создают здесь.Понемногу в НИИСХ развивают производственную базу – почти каждый месяц закупают какое-то оборудование, не так давно купили аппарат для плазменной резки металлов. Освоили производство расходных материалов для техники – режущие части, которые надо постоянно менять.– В иностранных культиваторах стоят стрельчатые лапы и плоскорежущие ножи для межкустовой обработки виноградных насаждений. Так как почва у нас каменистая, они очень часто выходят из строя, изнашиваются. Их нужно менять, но они очень дорогие и дефицитные, поэтому было принято решение организовать производство аналогичных деталей у нас.Отечественые ножи для культиваторов стоят в разы дешевле и при этом более удобны в эксплуатации, утверждает Иван. Их конструкция усовершенствована таким образом, что срок эксплуатации продлился в 4-5 раз.Зачем нужен "Сварог""Сварог" предназначен специально для зоны рискованного земледелия, к которой относится и Крым. Аналогов этой машины в мире нет. В нашем регионе доминирует ветровая и водная эрозия почв – проще говоря, землю вымывает и выдувает.– Использование этого агрегата дает возможность сохранить стерневой почвенный фон на поверхности, чтобы ветровая эрозия не выдувала плодородный почвенный слой. При этом идет обработка почвы именно в зоне заделки семян, где формируется оптимальная плотность и оптимальный фракционный ее состав. После этого можно спокойно производить посев, – объясняет кандидат биологических наук Соболевский.Первый образец машины находится на апробации в отделении полевых культур НИИСХ. Он уже обработал более 60 гектаров поля, подчеркнул ученый. Машина большая и очень металлоемкая, но она заменяет несколько других дорогостоящих агрегатов и поэтому очень нужна сельскому хозяйству.Где будут производитьБольшинство агрегатов собирают в собственном цеху, на производственной базе отделения сельскохозяйственной механизации НИИСХ. А то, что не могут сделать сами, ученые создают с помощью Ростовского завода сельхозмашин.- Сегодня совместно с Ростовским заводом сельхозмашин - это наш индустриальный партнер - произведена инженерная разработка компактомата. Это большой почвообрабатывающий агрегат с шириной захвата 7,1 метра, который в себе совмещает семь функций, от подрезки сорняка до рыхления глыб и так далее, - поделился замдиректора по производству и внедрению инновационных разработок Денис Зубоченко.Компактомат, который пока не имеет другого названия, поможет аграриям сократить количество выходов на поле, а значит – уменьшить расходы на ГСМ и оплату труда.Отечественные сельхозмашины будут стоить дешевле импортных. Раньше, рассказывают специалисты, европейские производители тысячами тонн закупали в России металл, делали из него комбайны и продавали их нам же. Теперь Россия будет делать это без посторонней помощи, с логистикой только по России и полностью из российских комплектующих.Отечественные сельхозмашины будут дешевле импортных аналогов в 2 – 2,5 раза, прогнозируют специалисты. Вот только производиться они, скорее всего, будут не в Крыму.– Тут все экономика решает. Потому что сегодня есть определенное плечо логистики по металлу, чтобы завозить его непосредственно в Крым. Мы создаем научную школу-кластер и разрабатываем опытные образцы, а где ее будут делать – это надо считать логистически. Возможно, это лучше будет делать в Херсоне. Но школа сельскохозяйственного машиностроения юга России сегодня формируется непосредственно в Крыму, для нужд наших аграриев, - подытожил Зубоченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей РоссииКак дожди отразятся на севе озимых культур в КрымуЧто выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, ниисх крыма, минсельхоз крыма, новости крыма, наука в крыму: открытия и изобретения