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Как дожди отразятся на севе озимых культур в Крыму

Как дожди отразятся на севе озимых культур в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Как дожди отразятся на севе озимых культур в Крыму

Непогода и сильные дожди могут сдвинуть сроки сева озимых культур на территории полуострова, но в целом они благотворно скажутся на последующем урожае. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T11:29

2024-10-16T11:29

2024-10-16T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Непогода и сильные дожди могут сдвинуть сроки сева озимых культур на территории полуострова, но в целом они благотворно скажутся на последующем урожае. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко."Возможно, локальные дожди по Крыму проходят уже давно и в некоторых местах они не нужны. Но конкретно в нашем Красногвардейском районе (здесь находятся поля НИИ СХ Крыма – ред.), продуктивных осадков не было давно. И они очень нужны. Мы начинали сеять в начале октября, но (зерно) лежит еще в абсолютно сухой почве. По этой причине мы оттягивали дальнейший сев: лучше позже посеять, но заведомо понимать, что есть влага", - сказала Радченко.По ее словам, для посевных работ сейчас оптимальные сроки, но даже если эти сроки несколько сместятся из-за погоды, это не скажется отрицательно на будущих всходах.В целом, выпавшие дожди благотворно скажутся на всходах, "они нужны сейчас и тем, кто уже посеял, чтобы всходы были нормальные, так и тем, кто еще не посеял: подсохнет и зерно ляжет в нормальную влажную почву", считает Радченко.Кроме того, влага спровоцирует проявление на полях падалицы с сорняков, чтобы с ними эффективно побороться. "И когда дождик пройдет и подсохнет, успеем еще посеять", добавляет она.По информации регионального минсельхоза, в этом году на полях республики аграрии планируют посеять около 530 тысяч гектаров озимых зерновых кормовых и масличных культур под урожай 2025 года.Это и озимая пшеница, которая является основной продовольственной культурой. Ее сев запланирован примерно на 340 тысячах гектарах. Площадь сева озимого ячменя составит не менее 155 тысяч гектаров, озимой ржи более 3 тысяч гектаров, озимых масличных включая рапс и кориандр - более 25 тысяч гектаров.Оптимальный срок начала массового сева озимых культур начался 10 октября. Посевную аграрии планируют закончить до начала ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.Непогода обрушилась на Крым в среду, оправдывая объявленное штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.Крымский главк МЧС накануне предупредил, что в среду и четверг на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. По состоянию на утро среды во многих районах Крыма идет сильный дождь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозковОпасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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