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Что выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай

Что выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Что выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай

В Севастополе до конца года соберут 580 тонн овощей и 27 тысяч тонн винограда. Об этом сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T07:37

2024-10-15T07:37

2024-10-15T07:37

севастополь

наталья скорюкова

урожай зерновых культур

урожай

фрукты

овощи

правительство севастополя

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе до конца года соберут 580 тонн овощей и 27 тысяч тонн винограда. Об этом сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова в ходе аппаратного совещания правительства города.По ее словам, площадь сельскохозяйственных земель в Севастополе составляет более 21 тысячи гектаров. Из них 7,5 тысяч – виноградные насаждения. Из них плодоносящих – 5,5 тысяч, остальные – молодые, в том числе 254 гектаров – это новые виноградники, посаженные в нынешнем году благодаря региональной и федеральной поддержке отрасли.Господдержку получили 27 виноградно-винодельческих предприятий, тогда как всего их в регионе более шестидесяти, отметила Скорюкова. Это не только крупные предприятия, но и фермерские хозяйства, и индивидуальные предприниматели, уточнила она.По ее словам, в этом году из-за жары сбор винограда начался на три недели раньше традиционного срока, и уже собрано 23 тысячи тонн. "До конца октября планируется собрать 27 тысяч", – добавила Скорюкова.Что касается вина, в том числе игристого, то его производством занимаются 15 предприятий, добавила она, и на сегодня, по ее словам, они выпустили 21 миллион бутылок.На площади 287 гектаров в Севастополе выращиваются косточковые и семечковые культуры, и в этом году с них собрано 483 тонны плодов."Из них 225 тонн яблок, 152 тонны персиков, 106 тонн черешни", – уточнила Скорюкова.Ягод с имеющихся 21 гектара собрали уже 70 тонн. Это малина, клубника, голубика и ежевика. И сбор продолжится в тепличных хозяйствах еще до ноября, добавила она.Также Скорюкова сообщила, что до конца года в Севастополе запланировано произвести и реализовать 580 тонн овощей. Выращивают в регионе и зерновые культуры, площадь посевных на сегодня составляет 297 гектаров при урожайности пшеницы 36 центнеров с гектара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский экспорт: кому и что мы продаемГранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценныКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, наталья скорюкова, урожай зерновых культур, урожай, фрукты, овощи, правительство севастополя, господдержка