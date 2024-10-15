Что выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай
27 тысяч тонн винограда и 580 тонн овощей соберут в Севастополе в этом году
© Telegram Михаил РазвожаевСбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе до конца года соберут 580 тонн овощей и 27 тысяч тонн винограда. Об этом сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова в ходе аппаратного совещания правительства города.
По ее словам, площадь сельскохозяйственных земель в Севастополе составляет более 21 тысячи гектаров. Из них 7,5 тысяч – виноградные насаждения. Из них плодоносящих – 5,5 тысяч, остальные – молодые, в том числе 254 гектаров – это новые виноградники, посаженные в нынешнем году благодаря региональной и федеральной поддержке отрасли.
Господдержку получили 27 виноградно-винодельческих предприятий, тогда как всего их в регионе более шестидесяти, отметила Скорюкова. Это не только крупные предприятия, но и фермерские хозяйства, и индивидуальные предприниматели, уточнила она.
"Севастопольские виноградари все более прочно занимают лидирующие позиции, сохраняя природную экосистему, внедряя современные органические технологии по выращиванию винограда. В этом году уже шесть предприятий занимаются органическим виноградарством и виноделием", – сказала руководитель профильного ведомства.
По ее словам, в этом году из-за жары сбор винограда начался на три недели раньше традиционного срока, и уже собрано 23 тысячи тонн. "До конца октября планируется собрать 27 тысяч", – добавила Скорюкова.
Что касается вина, в том числе игристого, то его производством занимаются 15 предприятий, добавила она, и на сегодня, по ее словам, они выпустили 21 миллион бутылок.
На площади 287 гектаров в Севастополе выращиваются косточковые и семечковые культуры, и в этом году с них собрано 483 тонны плодов.
На площади 287 гектаров в Севастополе выращиваются косточковые и семечковые культуры, и в этом году с них собрано 483 тонны плодов.
"Из них 225 тонн яблок, 152 тонны персиков, 106 тонн черешни", – уточнила Скорюкова.
© Telegram Михаил РазвожаевСбор урожая в Севастополе
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Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСбор урожая в Севастополе
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Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСбор урожая в Севастополе
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Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСбор урожая в Севастополе
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Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСбор урожая в Севастополе
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Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСбор урожая в Севастополе
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Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСбор урожая в Севастополе
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Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 7
Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 7
Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 7
Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 7
Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 7
Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
6 из 7
Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
7 из 7
Сбор урожая в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Ягод с имеющихся 21 гектара собрали уже 70 тонн. Это малина, клубника, голубика и ежевика. И сбор продолжится в тепличных хозяйствах еще до ноября, добавила она.
Также Скорюкова сообщила, что до конца года в Севастополе запланировано произвести и реализовать 580 тонн овощей. Выращивают в регионе и зерновые культуры, площадь посевных на сегодня составляет 297 гектаров при урожайности пшеницы 36 центнеров с гектара.
"В 2024 году в рамках госпрограммы развития сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплекса финансовая поддержка предусмотрена в размере 670 миллионов рублей. Мерами поддержки уже воспользовались 44 предприятия на общую сумму 648 миллионов. Программа освоена на 96%", – подытожила Скорюкова.
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