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Стало известно число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком

Стало известно число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Стало известно число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком

В результате столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Симферопольском районе пострадали шесть человек, включая ребенка. Об их состоянии... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T21:31

2024-10-29T21:31

2024-10-29T21:31

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В результате столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Симферопольском районе пострадали шесть человек, включая ребенка. Об их состоянии рассказали в Минздраве РК.Несовершеннолетнему уже оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается, отметили медики.Резонансное ДТП произошло 29 октября в районе поселка Комсомольский под Симферополем – рейсовый автобус "Симферополь – Саки" совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco. Как сообщили в МВД, 28-летний водитель не выбрал безопасную скорость передвижения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенокТрое подростков погибли в ДТП в Крыму Кто виноват в авариях с участием общественного транспорта в Крыму

симферопольский район

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, минздрав крыма, новости крыма, происшествия, симферопольский район, симферополь