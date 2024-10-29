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Стало известно число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Стало известно число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком
Стало известно число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Стало известно число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком
В результате столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Симферопольском районе пострадали шесть человек, включая ребенка. Об их состоянии... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T21:31
2024-10-29T21:31
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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происшествия
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В результате столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Симферопольском районе пострадали шесть человек, включая ребенка. Об их состоянии рассказали в Минздраве РК.Несовершеннолетнему уже оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается, отметили медики.Резонансное ДТП произошло 29 октября в районе поселка Комсомольский под Симферополем – рейсовый автобус "Симферополь – Саки" совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco. Как сообщили в МВД, 28-летний водитель не выбрал безопасную скорость передвижения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенокТрое подростков погибли в ДТП в Крыму Кто виноват в авариях с участием общественного транспорта в Крыму
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, минздрав крыма, новости крыма, происшествия, симферопольский район, симферополь
Стало известно число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком

Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Симферопольском районе

21:31 29.10.2024
 
© МВД КрымШесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Симферопольском районе
Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Симферопольском районе
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В результате столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Симферопольском районе пострадали шесть человек, включая ребенка. Об их состоянии рассказали в Минздраве РК.

"В настоящее время взрослые пострадавшие проходят обследование, предварительно у всех травмы легкой степени тяжести. У несовершеннолетнего пострадавшего также травмы легкой степени тяжести", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Несовершеннолетнему уже оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается, отметили медики.
Резонансное ДТП произошло 29 октября в районе поселка Комсомольский под Симферополем – рейсовый автобус "Симферополь – Саки" совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco. Как сообщили в МВД, 28-летний водитель не выбрал безопасную скорость передвижения.
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