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Кто виноват в авариях с участием общественного транспорта в Крыму

Кто виноват в авариях с участием общественного транспорта в Крыму - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Кто виноват в авариях с участием общественного транспорта в Крыму

Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта в Симферополе, по статистике за минувшие девять месяцев, происходит по вине... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T20:03

2024-10-27T20:03

2024-10-27T20:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта в Симферополе, по статистике за минувшие девять месяцев, происходит по вине водителей автобусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил врио начальника отделения технадзора ГАИ, капитан полиции Даниил Ябчаник.Эти цифры указывают на снижение подобных случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил капитан полиции."Тогда таких аварий с участием автобусов было 14. И было восемнадцать раненых и двое погибших", – уточнил он.Причин аварий по вине водителей автобусов несколько. Это и несоблюдение дистанции до движущегося впереди транспортного средства, и перестроение из полосы в полосу с "подрезанием", и непредоставление преимущества пешеходу на переходе.Есть и такие, которые не связаны со столкновениями машин на дороге, но тоже считаются дорожно-транспортным происшествием, отметил он.Также нередки случаи, когда пассажир падает во время движения – при торможении или, наоборот, при наборе скорости после включения зеленого сигнала светофора. Все это тоже квалифицируется как ДТП, сказал представитель ГАИ.По умолчанию в таких случаях вина ложится на водителя, потому что установить точно, чем занимался пассажир во время движения, стоял ли при наличии сидячих мест и держался ли за поручень, как это требуется, невозможно, сказал Ябчаник. Правда, иногда установить вину пассажира помогают камеры видеонаблюдения, добавил он.Что касается ДТП по причине технической неисправности автобусов, то таких, по его словам, в этом году еще не фиксировалось."И давно уже такого не было. Почти весь парк автобусов обновлен. Каким-то уже пять лет, но и они считаются еще новыми, все системы работают стабильно. Плюс проверки, на основании которых допускается на линии исправный транспорт", – пояснил специалист.Но и здесь без нарушений, пускай и мелких, не обходится."Около 20 нарушений установлено. Это нарушение правил перевозки – сверх положенного количества пассажиров, невключение сигнала поворота при совершении маневра и техническая неисправность, например, может не работать какая-то лампочка", – рассказал он.Также при проверках иногда обнаруживают отсутствие акта о проведении обязательного техосмотра, который полагается делать раз в полгода, или отметок в путевом листе о прохождении медосмотра водителей – их требуется проводить перед выходом на линию и после рейса. Все это – ответственность перевозчика, заметил Ябчаник.Нередки и нарушения, связанные с установкой дополнительного оборудования или предметов, ограничивающих обзорность с места водителя пассажирского транспорта, добавил он."Предписаний еще не было. Запланированы контрольно-надзорные мероприятия с перевозчиками", – заключил он.Плановое профилактическое мероприятие "Автобус" проводилось в Симферополе с 23 по 25 октября. Особое внимание правоохранители уделяли готовности транспортных средств к зиме, в частности, исправности печей отопления салонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспортеКак в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусовКак изменился пассажиропоток автобусов Крыма на межрегиональных маршрутах

https://crimea.ria.ru/20241011/chto-simferopoltsy-dumayut-o-tsenakh-na-proezd-v-marshrutkakh-i-trolleybusakh-1141018466.html

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