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МРОТ с 1 января увеличится на три тысячи рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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МРОТ с 1 января увеличится на три тысячи рублей
МРОТ с 1 января увеличится на три тысячи рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024
МРОТ с 1 января увеличится на три тысячи рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц. Документ... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T17:24
2024-10-29T17:24
минимальный размер оплаты труда (мрот)
владимир путин (политик)
экономика
россия
новости
зарплата
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.В данный момент МРОТ составляет 19 242 рубля.Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год должно увеличиться до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль.В первом чтении соответствующий закон был принят российскими парламентариями 17 октября. Данный законопроект в Госдуму внесен правительством РФ в конце сентября. До этого об увеличении минимального размера оплаты труда на заседании правительства говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщалось, что принятие законопроекта будет способствовать повышению заработной платы около 4,2 миллиона работников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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минимальный размер оплаты труда (мрот), владимир путин (политик), экономика, россия, новости, зарплата
МРОТ с 1 января увеличится на три тысячи рублей

Путин подписал указ о повышении МРОТ с 1 января 2025 года

17:24 29.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В данный момент МРОТ составляет 19 242 рубля.
Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год должно увеличиться до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль.
В первом чтении соответствующий закон был принят российскими парламентариями 17 октября. Данный законопроект в Госдуму внесен правительством РФ в конце сентября. До этого об увеличении минимального размера оплаты труда на заседании правительства говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщалось, что принятие законопроекта будет способствовать повышению заработной платы около 4,2 миллиона работников.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)Владимир Путин (политик)ЭкономикаРоссияНовостиЗарплата
 
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