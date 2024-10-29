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Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин

Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин

Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T17:16

2024-10-29T17:16

2024-10-29T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявил президент страны Владимир Путин."Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться. Имею в виду условия работы специалистов, условия их труда. И, конечно, повышение их доходов должно находиться в поле нашего зрения постоянно. Они должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов (ФНП) России.Он отметил, что ФНП внимательно отслеживает и анализирует положение дела на рынке труда, в том числе динамику заработных плат.Путин также добавил, что государственная политика последних лет, усилия делового сообщества и профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже. По его словам, исторический минимум по данному показателю "обновляется с каждым кварталом", и в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, экономика, федерация независимых профсоюзов россии, общество