https://crimea.ria.ru/20241029/rost-dokhodov-rossiyan-dolzhen-operezhat-inflyatsiyu---putin-1141452546.html
Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин
Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин
Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T17:16
2024-10-29T17:16
2024-10-29T17:17
новости
владимир путин (политик)
россия
экономика
федерация независимых профсоюзов россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100319/55/1003195541_0:325:2993:2009_1920x0_80_0_0_123f1d2f8ac6bc73eb76d31984d15bc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявил президент страны Владимир Путин."Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться. Имею в виду условия работы специалистов, условия их труда. И, конечно, повышение их доходов должно находиться в поле нашего зрения постоянно. Они должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов (ФНП) России.Он отметил, что ФНП внимательно отслеживает и анализирует положение дела на рынке труда, в том числе динамику заработных плат.Путин также добавил, что государственная политика последних лет, усилия делового сообщества и профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже. По его словам, исторический минимум по данному показателю "обновляется с каждым кварталом", и в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241029/putin-provel-trenirovku-strategicheskikh-sil-yadernogo-sderzhivaniya-1141449235.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100319/55/1003195541_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_21003241eba02878f6ea743a8cc20f2e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир путин (политик), россия, экономика, федерация независимых профсоюзов россии, общество
Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин
Доходы граждан России должны расти опережающими темпами – Путин
17:16 29.10.2024 (обновлено: 17:17 29.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявил президент страны Владимир Путин.
"Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться. Имею в виду условия работы специалистов, условия их труда. И, конечно, повышение их доходов должно находиться в поле нашего зрения постоянно. Они должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов (ФНП) России.
Он отметил, что ФНП внимательно отслеживает и анализирует положение дела на рынке труда, в том числе динамику заработных плат.
"А они в целом по стране растут, причем темпами, превышающими инфляцию. В июле этого года реальная заработная плата - то есть за вычетом инфляции - оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%", - указал президент.
Путин также добавил, что государственная политика последних лет, усилия делового сообщества и профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже. По его словам, исторический минимум по данному показателю "обновляется с каждым кварталом", и в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%.
Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.