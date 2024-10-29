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Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин
Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин
Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T17:16
2024-10-29T17:17
новости
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экономика
федерация независимых профсоюзов россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявил президент страны Владимир Путин."Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться. Имею в виду условия работы специалистов, условия их труда. И, конечно, повышение их доходов должно находиться в поле нашего зрения постоянно. Они должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов (ФНП) России.Он отметил, что ФНП внимательно отслеживает и анализирует положение дела на рынке труда, в том числе динамику заработных плат.Путин также добавил, что государственная политика последних лет, усилия делового сообщества и профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже. По его словам, исторический минимум по данному показателю "обновляется с каждым кварталом", и в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир путин (политик), россия, экономика, федерация независимых профсоюзов россии, общество
Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин

Доходы граждан России должны расти опережающими темпами – Путин

17:16 29.10.2024 (обновлено: 17:17 29.10.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявил президент страны Владимир Путин.
"Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться. Имею в виду условия работы специалистов, условия их труда. И, конечно, повышение их доходов должно находиться в поле нашего зрения постоянно. Они должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов (ФНП) России.
Он отметил, что ФНП внимательно отслеживает и анализирует положение дела на рынке труда, в том числе динамику заработных плат.
"А они в целом по стране растут, причем темпами, превышающими инфляцию. В июле этого года реальная заработная плата - то есть за вычетом инфляции - оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%", - указал президент.
Путин также добавил, что государственная политика последних лет, усилия делового сообщества и профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже. По его словам, исторический минимум по данному показателю "обновляется с каждым кварталом", и в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%.
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