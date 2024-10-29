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В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей
В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей
Совет по улучшению инвестиционного климата в Крыму согласовал старт десяти новых инвестпроектов на сумму свыше 27 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T12:44
2024-10-29T12:45
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Совет по улучшению инвестиционного климата в Крыму согласовал старт десяти новых инвестпроектов на сумму свыше 27 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства экономического развития.Кроме того, в Джанкое построят новый жилой комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров и школу на 400 учеников общей стоимостью 6 млрд рублей, а на трассе Симферополь-Николаевка появится комплекс дорожного сервиса с новой заправочной станцией, кафе и магазином за 70 миллионов.Крым вошел в пятерку инвестиционно привлекательных регионов России, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. За десять лет республика получила более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и ПитераРейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидируетСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы
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инвестиции, крым, новости крыма, экономика, общество, новофедоровка, николаевка, джанкой, симферопольский район
В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей

Инвесторы построят в Крыму новые жилые и рекреационные комплексы - власти

12:44 29.10.2024 (обновлено: 12:45 29.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Совет по улучшению инвестиционного климата в Крыму согласовал старт десяти новых инвестпроектов на сумму свыше 27 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства экономического развития.
"Самый крупный проект планируется реализовать в Новофедоровке. Это будет современный рекреационный комплекс с апартаментами, рестораном и собственными скверами. Инвестиции в проект составят около 15 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в Джанкое построят новый жилой комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров и школу на 400 учеников общей стоимостью 6 млрд рублей, а на трассе Симферополь-Николаевка появится комплекс дорожного сервиса с новой заправочной станцией, кафе и магазином за 70 миллионов.
Крым вошел в пятерку инвестиционно привлекательных регионов России, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. За десять лет республика получила более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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ИнвестицииКрымНовости КрымаЭкономикаОбществоНовофедоровкаНиколаевкаДжанкойСимферопольский район
 
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