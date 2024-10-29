https://crimea.ria.ru/20241029/v-krymu-realizuyut-desyat-novykh-investproektov-na-27-mlrd-rubley-1141426640.html

В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей

В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей

Совет по улучшению инвестиционного климата в Крыму согласовал старт десяти новых инвестпроектов на сумму свыше 27 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T12:44

2024-10-29T12:44

2024-10-29T12:45

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джанкой

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Совет по улучшению инвестиционного климата в Крыму согласовал старт десяти новых инвестпроектов на сумму свыше 27 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства экономического развития.Кроме того, в Джанкое построят новый жилой комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров и школу на 400 учеников общей стоимостью 6 млрд рублей, а на трассе Симферополь-Николаевка появится комплекс дорожного сервиса с новой заправочной станцией, кафе и магазином за 70 миллионов.Крым вошел в пятерку инвестиционно привлекательных регионов России, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. За десять лет республика получила более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и ПитераРейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидируетСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, крым, новости крыма, экономика, общество, новофедоровка, николаевка, джанкой, симферопольский район