https://crimea.ria.ru/20241029/v-krymu-realizuyut-desyat-novykh-investproektov-na-27-mlrd-rubley-1141426640.html
В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей
В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей
Совет по улучшению инвестиционного климата в Крыму согласовал старт десяти новых инвестпроектов на сумму свыше 27 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T12:44
2024-10-29T12:44
2024-10-29T12:45
инвестиции
крым
новости крыма
экономика
общество
новофедоровка
николаевка
джанкой
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Совет по улучшению инвестиционного климата в Крыму согласовал старт десяти новых инвестпроектов на сумму свыше 27 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства экономического развития.Кроме того, в Джанкое построят новый жилой комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров и школу на 400 учеников общей стоимостью 6 млрд рублей, а на трассе Симферополь-Николаевка появится комплекс дорожного сервиса с новой заправочной станцией, кафе и магазином за 70 миллионов.Крым вошел в пятерку инвестиционно привлекательных регионов России, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. За десять лет республика получила более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и ПитераРейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидируетСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы
крым
новофедоровка
николаевка
джанкой
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ae9d82c491e7299d8dd7e1e48dbdc7e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инвестиции, крым, новости крыма, экономика, общество, новофедоровка, николаевка, джанкой, симферопольский район
В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей
Инвесторы построят в Крыму новые жилые и рекреационные комплексы - власти
12:44 29.10.2024 (обновлено: 12:45 29.10.2024)