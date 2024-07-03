https://crimea.ria.ru/20240703/ekspert-predrekla-zakhod-v-krym-krupnykh-zastroyschikov-iz-moskvy-i-pitera-1138536208.html

Эксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера

Эксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Эксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера

Заход в Крым крупных российских застройщиков, которые смогут предложить приемлемые для крымчан условия покупки жилья в кредит, весьма вероятен. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T06:33

2024-07-03T06:33

2024-07-03T06:35

крым

радио "спутник в крыму"

строительство

мнения

новости крыма

наталья карнова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Заход в Крым крупных российских застройщиков, которые смогут предложить приемлемые для крымчан условия покупки жилья в кредит, весьма вероятен. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала шеф-редактор агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова."Если говорить о крымской недвижимости, думаю, стоит ожидать притока в регион крупных девелоперов с материка – московских, питерских. Они будут предлагать какие-то свои льготные условия именно для крымчан. Думаю, стоит подождать таких предложений. И, конечно, банки не упустят возможности заработать на таких предложениях", - сказала эксперт.По мнению Карновой, несмотря на ожидаемое снижение объемов строительства жилья и выдачи кредитов из-за завершения программы льготной ипотеки, Крым, в особенности курортно-рекреационные зоны, по-прежнему будут пользоваться спросом у застройщиков и покупателей.В то же время, по словам Карновой, жилая недвижимость как объект инвестиций в последнее время теряет привлекательность. По ее мнению, возвращения к масштабным инвестициям в жилье в ближайшей перспективе ожидать не стоит из-за слишком высоких ставок по кредитам.Тем же, кто имеет определенные наличные деньги и не успел приобрести жилье по льготной ипотеке, эксперт советует обратиться непосредственно к застройщикам и работать с ними."Как правило, застройщики не спешат объявлять о массовом снижении цен. А вот индивидуально с покупателем, который готов приобрести жилье, у которого есть деньги, особенно наличные, они готовы идти на очень неплохие дисконты. Мне рассказывали случаи, когда до 30% удалось выторговать. То есть можно найти компромисс и получить для себя точечно очень хорошие скидки", - пояснила аналитик.С 1 июля 2024 года в России перестала льготная ипотека на новостройки под 8% годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии коронавируса. За все время реализации программы выдано 2,7 миллиона кредитов на 11,6 триллиона рублей. Значительная часть кредитов пришлась на семейную ипотеку.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеПутин разрешил россиянам самостоятельно продавать ипотечное жильеУсловия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены

https://crimea.ria.ru/20240702/lgotnaya-ipoteka--vs-zhdat-li-snizheniya-tsen-na-zhile-1138535652.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, строительство, мнения, новости крыма, наталья карнова