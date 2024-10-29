Рейтинг@Mail.ru
Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241029/pravitelstvo-kryma-utverdilo-proekt-trekhletnego-byudzheta-1141421863.html
Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета
Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета
Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T10:15
2024-10-29T11:08
крым
экономика
новости крыма
сергей аксенов
ирина кивико
бюджет
крымский бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_4ec4e35e467ae5dbb43b8ef2170a24e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.Как сообщила вице-премьер РК - министр финансов республики Ирина Кивико, в проекте основного финансового документа на следующий год расходы выше уровня доходов на 3,9 миллиарда рублей.Доходы бюджета в 2026 году, согласно проекту, составят 213,5 млрд, в 2027-м – 197,6 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 216,8 млрд рублей и 200,9 млрд рублей соответственно.Дефицит будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов (порядка 3,3 млрд рублей), экономии по расходам, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета, отметила Кивико.По словам зампредседателя Совмина, уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году планируется в объеме 94,4 млрд рублей, в 2026-м и 2027-м – соответственно 96 млрд и 101,5 млрд рублей. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 125 млрд рублей.На развитие экономики в следующем году предусмотрено 73,2 млрд рублей. В 2026 году на эту статью расходов планируется выделить 76,6 млрд, в 2027-м – 59,1 млрд рублей.Приоритетными сферами для финансирования остаются образование и социальная политика. Так, в следующем году на эти направления потратят 44,5 млрд и 36,1 млрд рублей соответственно. Расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 19,3 млрд, ЖКХ - 29,8 млрд, культура - 5,5 млрд рублей. Дорожный фонд составит 41,5 млрд рублей.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все меры социальной поддержки в проекте бюджета сохранены, ни одна мера поддержки не сокращена.Проект главного финансового документа республики будет представлен на рассмотрение Государственного совета Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_237b37cca17260772cb9be518edddfd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, экономика, новости крыма, сергей аксенов, ирина кивико, бюджет, крымский бюджет
Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета

Совмин Крыма утвердил проект бюджета на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублей

10:15 29.10.2024 (обновлено: 11:08 29.10.2024)
 
© РИА Новости КрымБюджет
Бюджет - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Как сообщила вице-премьер РК - министр финансов республики Ирина Кивико, в проекте основного финансового документа на следующий год расходы выше уровня доходов на 3,9 миллиарда рублей.

"Наши доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 94,4 млрд, безвозмездные поступления - 126 млрд. Расходы составят 224,3 миллиарда рублей, дефицит - 3,9 млрд рублей", - сказала она.

Доходы бюджета в 2026 году, согласно проекту, составят 213,5 млрд, в 2027-м – 197,6 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 216,8 млрд рублей и 200,9 млрд рублей соответственно.
Дефицит будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов (порядка 3,3 млрд рублей), экономии по расходам, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета, отметила Кивико.
По словам зампредседателя Совмина, уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году планируется в объеме 94,4 млрд рублей, в 2026-м и 2027-м – соответственно 96 млрд и 101,5 млрд рублей. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 125 млрд рублей.
На развитие экономики в следующем году предусмотрено 73,2 млрд рублей. В 2026 году на эту статью расходов планируется выделить 76,6 млрд, в 2027-м – 59,1 млрд рублей.
Приоритетными сферами для финансирования остаются образование и социальная политика. Так, в следующем году на эти направления потратят 44,5 млрд и 36,1 млрд рублей соответственно. Расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 19,3 млрд, ЖКХ - 29,8 млрд, культура - 5,5 млрд рублей. Дорожный фонд составит 41,5 млрд рублей.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все меры социальной поддержки в проекте бюджета сохранены, ни одна мера поддержки не сокращена.
"Решения президента в части выделения средств из федерального бюджета в силе, все прогнозы по строительству выполняются. Главная задача - качественное планирование", - сказал он.
Проект главного финансового документа республики будет представлен на рассмотрение Государственного совета Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЭкономикаНовости КрымаСергей АксеновИрина КивикоБюджетКрымский бюджет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека
11:02Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка
10:59На дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей
10:44Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне
10:37Большая Ялта и часть Симферополя остались без света
10:24Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского
10:15Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета
10:10В Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки
09:53В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго
09:32Обломки БПЛА нашел местный житель в Калужской области
09:18В Киеве и Харькове прогремели взрывы
08:59В поселке под Евпаторией почти на сутки ограничат водоснабжение
08:52Часть Керчи осталась без света
08:40Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года
08:32Где в Севастополе не будет света во вторник
08:09Человек, вернувший России имя в мире: памяти Евгения Примакова
07:48Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО
07:26Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотников
07:02Пантера напала на трехлетнего ребенка в цирке - СК завел дело
06:42Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину
Лента новостейМолния