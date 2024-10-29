https://crimea.ria.ru/20241029/pravitelstvo-kryma-utverdilo-proekt-trekhletnego-byudzheta-1141421863.html

Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета

Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета

Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T10:15

2024-10-29T10:15

2024-10-29T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.Как сообщила вице-премьер РК - министр финансов республики Ирина Кивико, в проекте основного финансового документа на следующий год расходы выше уровня доходов на 3,9 миллиарда рублей.Доходы бюджета в 2026 году, согласно проекту, составят 213,5 млрд, в 2027-м – 197,6 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 216,8 млрд рублей и 200,9 млрд рублей соответственно.Дефицит будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов (порядка 3,3 млрд рублей), экономии по расходам, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета, отметила Кивико.По словам зампредседателя Совмина, уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году планируется в объеме 94,4 млрд рублей, в 2026-м и 2027-м – соответственно 96 млрд и 101,5 млрд рублей. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 125 млрд рублей.На развитие экономики в следующем году предусмотрено 73,2 млрд рублей. В 2026 году на эту статью расходов планируется выделить 76,6 млрд, в 2027-м – 59,1 млрд рублей.Приоритетными сферами для финансирования остаются образование и социальная политика. Так, в следующем году на эти направления потратят 44,5 млрд и 36,1 млрд рублей соответственно. Расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 19,3 млрд, ЖКХ - 29,8 млрд, культура - 5,5 млрд рублей. Дорожный фонд составит 41,5 млрд рублей.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все меры социальной поддержки в проекте бюджета сохранены, ни одна мера поддержки не сокращена.Проект главного финансового документа республики будет представлен на рассмотрение Государственного совета Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, новости крыма, сергей аксенов, ирина кивико, бюджет, крымский бюджет