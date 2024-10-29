https://crimea.ria.ru/20241029/pravitelstvo-kryma-utverdilo-proekt-trekhletnego-byudzheta-1141421863.html
Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета
Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета
Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T10:15
2024-10-29T10:15
2024-10-29T11:08
крым
экономика
новости крыма
сергей аксенов
ирина кивико
бюджет
крымский бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_4ec4e35e467ae5dbb43b8ef2170a24e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.Как сообщила вице-премьер РК - министр финансов республики Ирина Кивико, в проекте основного финансового документа на следующий год расходы выше уровня доходов на 3,9 миллиарда рублей.Доходы бюджета в 2026 году, согласно проекту, составят 213,5 млрд, в 2027-м – 197,6 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 216,8 млрд рублей и 200,9 млрд рублей соответственно.Дефицит будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов (порядка 3,3 млрд рублей), экономии по расходам, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета, отметила Кивико.По словам зампредседателя Совмина, уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году планируется в объеме 94,4 млрд рублей, в 2026-м и 2027-м – соответственно 96 млрд и 101,5 млрд рублей. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 125 млрд рублей.На развитие экономики в следующем году предусмотрено 73,2 млрд рублей. В 2026 году на эту статью расходов планируется выделить 76,6 млрд, в 2027-м – 59,1 млрд рублей.Приоритетными сферами для финансирования остаются образование и социальная политика. Так, в следующем году на эти направления потратят 44,5 млрд и 36,1 млрд рублей соответственно. Расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 19,3 млрд, ЖКХ - 29,8 млрд, культура - 5,5 млрд рублей. Дорожный фонд составит 41,5 млрд рублей.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все меры социальной поддержки в проекте бюджета сохранены, ни одна мера поддержки не сокращена.Проект главного финансового документа республики будет представлен на рассмотрение Государственного совета Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_237b37cca17260772cb9be518edddfd4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, экономика, новости крыма, сергей аксенов, ирина кивико, бюджет, крымский бюджет
Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета
Совмин Крыма утвердил проект бюджета на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублей
10:15 29.10.2024 (обновлено: 11:08 29.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Как сообщила вице-премьер РК - министр финансов республики Ирина Кивико, в проекте основного финансового документа на следующий год расходы выше уровня доходов на 3,9 миллиарда рублей.
"Наши доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 94,4 млрд, безвозмездные поступления - 126 млрд. Расходы составят 224,3 миллиарда рублей, дефицит - 3,9 млрд рублей", - сказала она.
Доходы бюджета в 2026 году, согласно проекту, составят 213,5 млрд, в 2027-м – 197,6 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 216,8 млрд рублей и 200,9 млрд рублей соответственно.
Дефицит будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов (порядка 3,3 млрд рублей), экономии по расходам, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета, отметила Кивико.
По словам зампредседателя Совмина, уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году планируется в объеме 94,4 млрд рублей, в 2026-м и 2027-м – соответственно 96 млрд и 101,5 млрд рублей. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 125 млрд рублей.
На развитие экономики в следующем году предусмотрено 73,2 млрд рублей. В 2026 году на эту статью расходов планируется выделить 76,6 млрд, в 2027-м – 59,1 млрд рублей.
Приоритетными сферами для финансирования остаются образование и социальная политика. Так, в следующем году на эти направления потратят 44,5 млрд и 36,1 млрд рублей соответственно. Расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 19,3 млрд, ЖКХ - 29,8 млрд, культура - 5,5 млрд рублей. Дорожный фонд составит 41,5 млрд рублей.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все меры социальной поддержки в проекте бюджета сохранены, ни одна мера поддержки не сокращена.
"Решения президента в части выделения средств из федерального бюджета в силе, все прогнозы по строительству выполняются. Главная задача - качественное планирование", - сказал он.
Проект главного финансового документа республики будет представлен на рассмотрение Государственного совета Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.