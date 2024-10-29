https://crimea.ria.ru/20241029/v-krymu-vyyavili-69-sluchaev-borrelioza-i-40-sluchaev-marselskoy-likhoradki-1141421474.html

В Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки

В Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки

В Крыму за сезон активности клещей выявили два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 69 случаев клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T10:10

2024-10-29T10:10

2024-10-29T11:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за сезон активности клещей выявили два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 69 случаев клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Также в ведомстве отметили, что в последние годы, несмотря на некоторое увеличение численности клещей и сроков их сезонной активности, люди не стали чаще обращаться в медучреждения по поводу укусов этих насекомых. При этом около 63 процентов клещей, снятых с людей, являются переносчиками "клещевых" инфекций, уточнили в Роспотребнадзоре.В Крыму наблюдается два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик приходится на майские праздники и заканчивается в июне. Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в середине осени.В сентябре сообщалось, что в Крыму зафиксировали 66 случаев заболевания от укусов клещей с начала года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Симферополе борются с нашествием клещейВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследованиеКаких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, клещи, роспотребнадзор, здоровье, боррелиоз (болезнь лайма), энцефалит