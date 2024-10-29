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В Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки
В Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки
В Крыму за сезон активности клещей выявили два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 69 случаев клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T10:10
2024-10-29T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за сезон активности клещей выявили два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 69 случаев клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Также в ведомстве отметили, что в последние годы, несмотря на некоторое увеличение численности клещей и сроков их сезонной активности, люди не стали чаще обращаться в медучреждения по поводу укусов этих насекомых. При этом около 63 процентов клещей, снятых с людей, являются переносчиками "клещевых" инфекций, уточнили в Роспотребнадзоре.В Крыму наблюдается два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик приходится на майские праздники и заканчивается в июне. Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в середине осени.В сентябре сообщалось, что в Крыму зафиксировали 66 случаев заболевания от укусов клещей с начала года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Симферополе борются с нашествием клещейВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследованиеКаких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
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крым, новости крыма, клещи, роспотребнадзор, здоровье, боррелиоз (болезнь лайма), энцефалит
В Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки
В Крыму выявили 69 случаев клещевого боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки
10:10 29.10.2024 (обновлено: 11:06 29.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за сезон активности клещей выявили два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 69 случаев клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"Территория полуострова является эндемичной по заболеваемости "клещевыми" инфекциями. Так, в период проведения мониторинга в 2024 году зарегистрировано 2 случая заболевания КВЭ (клещевым вирусным энцефалитом – ред.), 69 случаев клещевого боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что в последние годы, несмотря на некоторое увеличение численности клещей и сроков их сезонной активности, люди не стали чаще обращаться в медучреждения по поводу укусов этих насекомых. При этом около 63 процентов клещей, снятых с людей, являются переносчиками "клещевых" инфекций, уточнили в Роспотребнадзоре.
"Исследовано 1,5 тысяч клещей, положительные результаты выявлены в 9,6% случаев на зараженность клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом, гранулоцитарным анаплазмозом, в разном процентном соотношении", - дополнили в ведомстве.
В Крыму наблюдается два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик приходится на майские праздники и заканчивается в июне. Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в середине осени.
В сентябре сообщалось
, что в Крыму зафиксировали 66 случаев заболевания от укусов клещей с начала года.
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