https://crimea.ria.ru/20241030/v-britanii-gorit-zavod-oboronnoy-kompanii-bae-systems-1141461096.html

В Британии горит завод оборонной компании BAE Systems

В Британии горит завод оборонной компании BAE Systems - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Британии горит завод оборонной компании BAE Systems

На объекте одной из самых крупных оборонных компаний Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс начался пожар. Об этом сообщает полиция графства... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T08:18

2024-10-30T08:18

2024-10-30T08:18

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. На объекте одной из самых крупных оборонных компаний Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс начался пожар. Об этом сообщает полиция графства Камбрия.Сообщения об инциденте поступили около 00:44 утра 30 октября. По информации правоохранителей, два человека были доставлены в больницу с подозрением на отравление дымом. Дорога на мосту Майклсона перекрыта.По данным британской газеты Mirror, на этом объекте производятся атомные подводные лодки. Компания BAE Systems также производит БМП Bradley, которые США массово поставляет на Украину.Ранее агентство Блумберг сообщало, что BAE Systems на фоне обсуждений наращивания поставок Украине планирует увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в восемь раз. По данным газеты Financial Times, суммарная стоимость заказов BAE Systems на фоне украинского конфликта достигла рекордного показателя в 69,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 87 миллиардов долларов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для УкраиныНазваны сроки поставок первых истребителей Mirage 2000 на УкраинуФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, происшествия, пожар, в мире, новости