https://crimea.ria.ru/20241019/nazvany-sroki-postavok-pervykh-istrebiteley-mirage-2000-na-ukrainu-1141210235.html

Названы сроки поставок первых истребителей Mirage 2000 на Украину

Названы сроки поставок первых истребителей Mirage 2000 на Украину - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Названы сроки поставок первых истребителей Mirage 2000 на Украину

Киев получит первые истребители Mirage 2000 в начале следующего года. Об заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T15:16

2024-10-19T15:16

2024-10-19T15:18

истребитель mirage

поставки западного оружия украине

коллективный запад

оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Киев получит первые истребители Mirage 2000 в начале следующего года. Об заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщают украинские СМИ.Париж также берет на себя подготовку пилотов для них, добавил министр. По данным журналистов, Франция планирует передать Украине 20 самолетов Mirage 2000.Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. С 1984 по 2007 годы был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем его сменил многоцелевой истребитель Dassault Rafale.Cтоит на вооружении ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки, в том числе Греции, Египта, Индии, Катара, ОАЭ. Самолет спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным крылом и одним килем. Конструктивными особенностями машины являются мощная и развитая механизация крыла, а также широкое применение композиционных материалов. Практически вся обшивка киля и вся обшивка руля направления выполнена из эпоксидных боро- и углепластиков.Mirage 2000 имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие.Экипаж Mirage 2000 состоит из одного пилота. Длина самолета – около 15 метров, размах крыла – более 9 метров. Масса пустой машины – 7,4 тонны, стартовая масса – 16,5 тонны.Истребитель может разгоняться до 2450 км/ч на высоте 11 тысяч метров. Дальность полета составляет 3,5 тысячи километров.Вооружен Mirage 2000 двумя пушками калибра 30 мм с боекомплектом в 125 снарядов. У самолета девять точек подвески: пять – под фюзеляжем и четыре – под крылом. Может нести до четырех ракет "воздух-земля", четыре-шесть ракет класса "воздух-воздух", четыре блока неуправляемых ракет, а также корректируемые или свободнопадающие бомбы.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнениеРоссия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнениеПредупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истребитель mirage, поставки западного оружия украине, коллективный запад, оружие, новости