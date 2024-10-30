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С банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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С банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны
С банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны - РИА Новости Крым, 30.10.2024
С банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны
Сотрудники МВД России задержали трех жителей Владимирской области, подозреваемых в краже свыше 11 млн рублей с банковских карт участников спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T07:14
2024-10-30T07:14
ирина волк
кража
закон и право
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
банковская карта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники МВД России задержали трех жителей Владимирской области, подозреваемых в краже свыше 11 млн рублей с банковских карт участников спецоперации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее информации, в серии краж подозреваются сотрудники пункта отбора на военную службу. Оформляя документы, они присваивали сим-карту, которую должны были выдать гражданину вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой. Таким образом они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты.На сегодняшний день общий ущерб от действий злоумышленников составил более 11 млн рублей. Возбуждено пять уголовных дел по статье "Кража". У задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантов заключили под стражу. Выясняются все эпизоды, а также устанавливаются возможные соучастники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ирина волк, кража, закон и право, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, банковская карта
С банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны

Полиция задержала подозреваемых в краже с карт участников СВО более 11 миллионов рублей

07:14 30.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция беркут омон росгвардия
Полиция беркут омон росгвардия - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники МВД России задержали трех жителей Владимирской области, подозреваемых в краже свыше 11 млн рублей с банковских карт участников спецоперации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее информации, в серии краж подозреваются сотрудники пункта отбора на военную службу. Оформляя документы, они присваивали сим-карту, которую должны были выдать гражданину вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой. Таким образом они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты.
"Предварительно установлено, что потерпевшими в результате преступлений стали граждане, которые подписывали контракты с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции",- уточнила Ирина Волк.
На сегодняшний день общий ущерб от действий злоумышленников составил более 11 млн рублей.
Возбуждено пять уголовных дел по статье "Кража". У задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантов заключили под стражу.
Выясняются все эпизоды, а также устанавливаются возможные соучастники.
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Ирина ВолкКражаЗакон и правоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиБанковская карта
 
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