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С банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны

С банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны - РИА Новости Крым, 30.10.2024

С банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны

Сотрудники МВД России задержали трех жителей Владимирской области, подозреваемых в краже свыше 11 млн рублей с банковских карт участников спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T07:14

2024-10-30T07:14

2024-10-30T07:14

ирина волк

кража

закон и право

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

банковская карта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники МВД России задержали трех жителей Владимирской области, подозреваемых в краже свыше 11 млн рублей с банковских карт участников спецоперации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее информации, в серии краж подозреваются сотрудники пункта отбора на военную службу. Оформляя документы, они присваивали сим-карту, которую должны были выдать гражданину вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой. Таким образом они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты.На сегодняшний день общий ущерб от действий злоумышленников составил более 11 млн рублей. Возбуждено пять уголовных дел по статье "Кража". У задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантов заключили под стражу. Выясняются все эпизоды, а также устанавливаются возможные соучастники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, кража, закон и право, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, банковская карта