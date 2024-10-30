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В Севастополе подрядчик нагрел руки на строительстве поликлиники - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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В Севастополе подрядчик нагрел руки на строительстве поликлиники
В Севастополе подрядчик нагрел руки на строительстве поликлиники - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Севастополе подрядчик нагрел руки на строительстве поликлиники
В Севастополе подрядчик похитил более 21 миллиона рублей при строительстве поликлиники в микрорайоне Казачья Бухта. Это было выявлено в ходе прокурорской... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T08:00
2024-10-30T08:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчик похитил более 21 миллиона рублей при строительстве поликлиники в микрорайоне Казачья Бухта. Это было выявлено в ходе прокурорской проверки, сообщает пресс-служба ведомства.Таким образом неустановленные лица, работающие в подрядной организации, похитили свыше 21 миллиона рублей.Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя во взаимодействии с ОМВД России по Гагаринскому району провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".Поликлиника впоследствии была введена в эксплуатацию и в настоящее время функционирует, уточняют в ведомстве.Ранее при выполнении работ на мусорном полигоне в Старом Крыму подрядчики мошенническим путем завладели государственными средствами на сумму 47,5 миллионов рублей. Во время обысков в здании администрации Кировского района, а также в субподрядной организации полицейские изъяли документацию, имеющую доказательное значение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублейНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииЭкс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, севастополь, новости, новости крыма, крым, происшествия
В Севастополе подрядчик нагрел руки на строительстве поликлиники

В Севастополе подрядчик похитил двадцать миллионов при строительстве поликлиники

08:00 30.10.2024
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения подрядчиком денежных средств при строительстве поликлиники
В Севастополе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения подрядчиком денежных средств при строительстве поликлиники
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчик похитил более 21 миллиона рублей при строительстве поликлиники в микрорайоне Казачья Бухта. Это было выявлено в ходе прокурорской проверки, сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что в ходе исполнения государственного контракта с декабря 2020 по октябрь 2023 года подрядная организация ООО "Теплостройсервис" предоставила для оплаты акты, содержащие завышенные данные об объемах выполненных работ и заведомо ложные сведения о качестве использованных материалов", - говорится в сообщении.
Таким образом неустановленные лица, работающие в подрядной организации, похитили свыше 21 миллиона рублей.
Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя во взаимодействии с ОМВД России по Гагаринскому району провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".
Поликлиника впоследствии была введена в эксплуатацию и в настоящее время функционирует, уточняют в ведомстве.
Ранее при выполнении работ на мусорном полигоне в Старом Крыму подрядчики мошенническим путем завладели государственными средствами на сумму 47,5 миллионов рублей. Во время обысков в здании администрации Кировского района, а также в субподрядной организации полицейские изъяли документацию, имеющую доказательное значение.
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