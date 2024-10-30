https://crimea.ria.ru/20241030/v-sevastopole-podryadchik-nagrel-ruki-na-stroitelstve-polikliniki-1141456412.html

В Севастополе подрядчик нагрел руки на строительстве поликлиники

В Севастополе подрядчик нагрел руки на строительстве поликлиники - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Севастополе подрядчик нагрел руки на строительстве поликлиники

В Севастополе подрядчик похитил более 21 миллиона рублей при строительстве поликлиники в микрорайоне Казачья Бухта. Это было выявлено в ходе прокурорской... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчик похитил более 21 миллиона рублей при строительстве поликлиники в микрорайоне Казачья Бухта. Это было выявлено в ходе прокурорской проверки, сообщает пресс-служба ведомства.Таким образом неустановленные лица, работающие в подрядной организации, похитили свыше 21 миллиона рублей.Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя во взаимодействии с ОМВД России по Гагаринскому району провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".Поликлиника впоследствии была введена в эксплуатацию и в настоящее время функционирует, уточняют в ведомстве.Ранее при выполнении работ на мусорном полигоне в Старом Крыму подрядчики мошенническим путем завладели государственными средствами на сумму 47,5 миллионов рублей. Во время обысков в здании администрации Кировского района, а также в субподрядной организации полицейские изъяли документацию, имеющую доказательное значение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублейНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииЭкс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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