https://crimea.ria.ru/20241009/glava-kooperativa-v-sevastopole-obmanul-byudzhet-na-30-millionov-rubley-1140958817.html

Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублей

Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублей

Экс-глава севастопольского кооператива пойдет в колонию за 30-милионное мошенничество с бюджетными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T16:37

2024-10-09T16:37

2024-10-09T16:37

новости

следком крыма и севастополя

прокуратура города севастополя

мошенничество

бюджет севастополя

суд

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Экс-глава севастопольского кооператива пойдет в колонию за 30-милионное мошенничество с бюджетными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, в декабре 2018 года действующий на тот момент председатель сельскохозяйственного кооператива "Крымморепродукт" заключил сам с собой договор как с ИП на покупку за счет госсубсидий помещения по переработке зерна.Всего таким образом злоумышленник похитил 30 миллионов рублей, причинив ущерб департаменту сельского хозяйства Севастополя. Нарушения выявлены в рамках прокурорской проверки. Суд признал мужчину виновным в особо крупном мошенничестве, приговорил его к 4,5 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Дополнительно в пользу пострадавшего департамента взыскано 14,7 млн рублей. Оставшаяся часть ущерба ранее взыскана департаментом в порядке арбитражного судопроизводства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под судУтратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения землиНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, следком крыма и севастополя, прокуратура города севастополя, мошенничество, бюджет севастополя, суд, приговор