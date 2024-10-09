https://crimea.ria.ru/20241009/glava-kooperativa-v-sevastopole-obmanul-byudzhet-na-30-millionov-rubley-1140958817.html
Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублей
Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублей
Экс-глава севастопольского кооператива пойдет в колонию за 30-милионное мошенничество с бюджетными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T16:37
2024-10-09T16:37
2024-10-09T16:37
новости
следком крыма и севастополя
прокуратура города севастополя
мошенничество
бюджет севастополя
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Экс-глава севастопольского кооператива пойдет в колонию за 30-милионное мошенничество с бюджетными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, в декабре 2018 года действующий на тот момент председатель сельскохозяйственного кооператива "Крымморепродукт" заключил сам с собой договор как с ИП на покупку за счет госсубсидий помещения по переработке зерна.Всего таким образом злоумышленник похитил 30 миллионов рублей, причинив ущерб департаменту сельского хозяйства Севастополя. Нарушения выявлены в рамках прокурорской проверки. Суд признал мужчину виновным в особо крупном мошенничестве, приговорил его к 4,5 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Дополнительно в пользу пострадавшего департамента взыскано 14,7 млн рублей. Оставшаяся часть ущерба ранее взыскана департаментом в порядке арбитражного судопроизводства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под судУтратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения землиНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции
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новости, следком крыма и севастополя, прокуратура города севастополя, мошенничество, бюджет севастополя, суд, приговор
Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублей
На 30 миллионов рублей обманул бюджет в Севастополе глава кооператива
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Экс-глава севастопольского кооператива пойдет в колонию за 30-милионное мошенничество с бюджетными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным пресс-службы, в декабре 2018 года действующий на тот момент председатель сельскохозяйственного кооператива "Крымморепродукт" заключил сам с собой договор как с ИП на покупку за счет госсубсидий помещения по переработке зерна.
"В июле 2019 года он же, будучи членом кооператива "Севастопольский агрохолдинг", при помощи цифрового факсимиле без ведома председателя подписал от его имени договоры с собой на закупку товара и строительство здания. В обоих случаях фигурант предоставлял в казначейство подложные документы, на основании которых ему перечислялись деньги", – сообщили в ведомстве.
Всего таким образом злоумышленник похитил 30 миллионов рублей, причинив ущерб департаменту сельского хозяйства Севастополя. Нарушения выявлены в рамках прокурорской проверки. Суд признал мужчину виновным в особо крупном мошенничестве, приговорил его к 4,5 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Дополнительно в пользу пострадавшего департамента взыскано 14,7 млн рублей. Оставшаяся часть ущерба ранее взыскана департаментом в порядке арбитражного судопроизводства.
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