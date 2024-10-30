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В шести населенных пунктах Крыма отключили воду - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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В шести населенных пунктах Крыма отключили воду
В шести населенных пунктах Крыма отключили воду - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В шести населенных пунктах Крыма отключили воду
В населенных пунктах шести районов Крыма в среду ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T10:07
2024-10-30T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В населенных пунктах шести районов Крыма в среду ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".По данным предприятия, до 13:30 не будет воды в селе Приветное под Алуштой. В зону отключения попали улицы К. Маркса, Горького, а также переулки Сенной, Виноградный, Подгорный.Ориентировочно до 13 часов ограничение водоснабжения ожидается в Феодосии по улицам Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Старшинова, Дмитрия Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная, а также в переулках Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Колхозный, на проспектах Айвазовского и Северный.Также до 16 без воды останутся абоненты в селе Ближние Камыши в микрорайоне Дружбы, в селе Степное, Береговое, а также в поселке Приморский в районе Аджиголя.До 15 часов частично будет ограничено водоснабжение в Джанкое по улицам Садовая, Приходько, Новосадовая, Первомайская, Ленина, а также в переулках Огородний, Пионерский, Первомайский.До 17 часов не будет воды в селе Ленинское.До 18 часов без воды село Строгоновка Симферопольского района - улицы Автомобилистов, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко. Силами Симферопольского филиала с 10 часов будет организован подвоз воды по улицам Автомобилистов и Миллет, добавили на предприятии.До 23:50 также запланировано ограничение водоснабжения в поселке Заозерное под Евпаторией. На время выполнения работ будет осуществляется подвоз питьевой воды, добавили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолгоВ Симферопольском районе воду будут подавать по графикуНовые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В шести населенных пунктах Крыма отключили воду

В шести районах Крыма частично отключили воду из-за аварий на сетях

10:07 30.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В населенных пунктах шести районов Крыма в среду ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
По данным предприятия, до 13:30 не будет воды в селе Приветное под Алуштой. В зону отключения попали улицы К. Маркса, Горького, а также переулки Сенной, Виноградный, Подгорный.
Ориентировочно до 13 часов ограничение водоснабжения ожидается в Феодосии по улицам Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Старшинова, Дмитрия Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная, а также в переулках Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Колхозный, на проспектах Айвазовского и Северный.
Также до 16 без воды останутся абоненты в селе Ближние Камыши в микрорайоне Дружбы, в селе Степное, Береговое, а также в поселке Приморский в районе Аджиголя.
До 15 часов частично будет ограничено водоснабжение в Джанкое по улицам Садовая, Приходько, Новосадовая, Первомайская, Ленина, а также в переулках Огородний, Пионерский, Первомайский.
До 17 часов не будет воды в селе Ленинское.
До 18 часов без воды село Строгоновка Симферопольского района - улицы Автомобилистов, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко. Силами Симферопольского филиала с 10 часов будет организован подвоз воды по улицам Автомобилистов и Миллет, добавили на предприятии.
До 23:50 также запланировано ограничение водоснабжения в поселке Заозерное под Евпаторией.
На время выполнения работ будет осуществляется подвоз питьевой воды, добавили на предприятии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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