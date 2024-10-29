https://crimea.ria.ru/20241029/v-dvukh-gorodakh-i-chetyrekh-selakh-kryma-otklyucheniya-vody---kak-nadolgo--1141421259.html

В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго

В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго

В населенных пунктах пяти районов Крыма во вторник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T09:53

2024-10-29T09:53

2024-10-29T09:53

крым

алушта

джанкой

ленинский район

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водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В населенных пунктах пяти районов Крыма во вторник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".По данным предприятия, до 12 часов не будет воды в Алуште на улице Симферопольской. Также до 16 часов без воды остались жители села Солнечногорское, в зону отключения попала улица Вишневая.Кроме того, из-за промывки сетей водоснабжения до 17 часов ограничения прогнозируются в селе Крымская Роза Белогорского района.До 15 часов не будет воды в Джанкое по улицам Водопроводная, Кутузова, Беляева, Чапичева, Луговая, Гагарина, Суворова, Парковая, а также в переулках Днепропетровский и Азовский.В селе Семисотка Ленинского района до 11 часов не будет воды на улицах Виноградная и Октябрьская, и ориентировочно до 13 часов - в поселке Приморский городского округа Феодосия, улицы Железнодорожная и Победы.Накануне в Алуште, Джанкое, Керчи, Феодосии и Красноперекопском районе Крыма также была ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причинаВ Симферопольском районе воду будут подавать по графикуНовые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов

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джанкой

ленинский район

белогорский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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