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В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго
В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго
В населенных пунктах пяти районов Крыма во вторник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T09:53
2024-10-29T09:53
крым
алушта
джанкой
ленинский район
белогорский район
вода крыма
водоснабжение
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В населенных пунктах пяти районов Крыма во вторник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".По данным предприятия, до 12 часов не будет воды в Алуште на улице Симферопольской. Также до 16 часов без воды остались жители села Солнечногорское, в зону отключения попала улица Вишневая.Кроме того, из-за промывки сетей водоснабжения до 17 часов ограничения прогнозируются в селе Крымская Роза Белогорского района.До 15 часов не будет воды в Джанкое по улицам Водопроводная, Кутузова, Беляева, Чапичева, Луговая, Гагарина, Суворова, Парковая, а также в переулках Днепропетровский и Азовский.В селе Семисотка Ленинского района до 11 часов не будет воды на улицах Виноградная и Октябрьская, и ориентировочно до 13 часов - в поселке Приморский городского округа Феодосия, улицы Железнодорожная и Победы.Накануне в Алуште, Джанкое, Керчи, Феодосии и Красноперекопском районе Крыма также была ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причинаВ Симферопольском районе воду будут подавать по графикуНовые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, джанкой, ленинский район, белогорский район, вода крыма, водоснабжение, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго

В пяти районах Крыма частично отключат воду из-за аварий на сетях

09:53 29.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвария на городском водопроводе
Авария на городском водопроводе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В населенных пунктах пяти районов Крыма во вторник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
По данным предприятия, до 12 часов не будет воды в Алуште на улице Симферопольской. Также до 16 часов без воды остались жители села Солнечногорское, в зону отключения попала улица Вишневая.
Кроме того, из-за промывки сетей водоснабжения до 17 часов ограничения прогнозируются в селе Крымская Роза Белогорского района.
До 15 часов не будет воды в Джанкое по улицам Водопроводная, Кутузова, Беляева, Чапичева, Луговая, Гагарина, Суворова, Парковая, а также в переулках Днепропетровский и Азовский.
В селе Семисотка Ленинского района до 11 часов не будет воды на улицах Виноградная и Октябрьская, и ориентировочно до 13 часов - в поселке Приморский городского округа Феодосия, улицы Железнодорожная и Победы.
Накануне в Алуште, Джанкое, Керчи, Феодосии и Красноперекопском районе Крыма также была ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымАлуштаДжанкойЛенинский районБелогорский районВода КрымаВодоснабжениеЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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