https://crimea.ria.ru/20241029/v-dvukh-gorodakh-i-chetyrekh-selakh-kryma-otklyucheniya-vody---kak-nadolgo--1141421259.html
В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго
В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго
В населенных пунктах пяти районов Крыма во вторник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T09:53
2024-10-29T09:53
2024-10-29T09:53
крым
алушта
джанкой
ленинский район
белогорский район
вода крыма
водоснабжение
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/09/1119781951_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_acf9e7f6d74e073f719088d9d4249cba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В населенных пунктах пяти районов Крыма во вторник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".По данным предприятия, до 12 часов не будет воды в Алуште на улице Симферопольской. Также до 16 часов без воды остались жители села Солнечногорское, в зону отключения попала улица Вишневая.Кроме того, из-за промывки сетей водоснабжения до 17 часов ограничения прогнозируются в селе Крымская Роза Белогорского района.До 15 часов не будет воды в Джанкое по улицам Водопроводная, Кутузова, Беляева, Чапичева, Луговая, Гагарина, Суворова, Парковая, а также в переулках Днепропетровский и Азовский.В селе Семисотка Ленинского района до 11 часов не будет воды на улицах Виноградная и Октябрьская, и ориентировочно до 13 часов - в поселке Приморский городского округа Феодосия, улицы Железнодорожная и Победы.Накануне в Алуште, Джанкое, Керчи, Феодосии и Красноперекопском районе Крыма также была ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причинаВ Симферопольском районе воду будут подавать по графикуНовые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
крым
алушта
джанкой
ленинский район
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/09/1119781951_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_86c5d3c563cf597ab8bcfbb793d8864d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алушта, джанкой, ленинский район, белогорский район, вода крыма, водоснабжение, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго
В пяти районах Крыма частично отключат воду из-за аварий на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В населенных пунктах пяти районов Крыма во вторник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
По данным предприятия, до 12 часов не будет воды в Алуште на улице Симферопольской. Также до 16 часов без воды остались жители села Солнечногорское, в зону отключения попала улица Вишневая.
Кроме того, из-за промывки сетей водоснабжения до 17 часов ограничения прогнозируются в селе Крымская Роза Белогорского района.
До 15 часов не будет воды в Джанкое по улицам Водопроводная, Кутузова, Беляева, Чапичева, Луговая, Гагарина, Суворова, Парковая, а также в переулках Днепропетровский и Азовский.
В селе Семисотка Ленинского района до 11 часов не будет воды на улицах Виноградная и Октябрьская, и ориентировочно до 13 часов - в поселке Приморский городского округа Феодосия, улицы Железнодорожная и Победы.
Накануне в Алуште, Джанкое, Керчи, Феодосии и Красноперекопском районе Крыма также была ограничена подача воды
из-за аварийных работ на сетях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: