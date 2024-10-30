https://crimea.ria.ru/20241030/privet-ot-seregi-krymchane-otpravlyayut-imennye-podarochki-vsu-1141458336.html

"Привет от Сереги": крымчане отправляют именные "подарочки" ВСУ

"Привет от Сереги": крымчане отправляют именные "подарочки" ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2024

"Привет от Сереги": крымчане отправляют именные "подарочки" ВСУ

В Крыму можно купить именной FPV-дрон с надписью, который в составе эскадрильи таких же дронов будет отправлен в атаку на объекты противника. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T06:02

2024-10-30T06:02

2024-10-30T06:02

радио "спутник в крыму"

крым

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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александр комбаров

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму можно купить именной FPV-дрон с надписью, который в составе эскадрильи таких же дронов будет отправлен в атаку на объекты противника. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Союза ветеранов СВО в Крыму, депутат Госсовета республики Александр Комбаров."Для кого-то важно написать на этом дроне, например, "привет от Сереги" и отправить его для удара по врагу", - рассказал он.Проект называется "За друзей своих", с его условиями можно ознакомиться на сайте Союза ветеранов СВО. На сегодняшней день организация отправила в зону конфликта уже более 10 000 тонн гуманитарных грузов, рассказал Комбаров. Помимо этого, организация занимается патриотическим воспитанием молодежи и помощью участникам СВО в юридических вопросах."На сегодняшний день актуальный вопрос - это помощь участникам СВО в сборе каких-либо документов, социальных пакетов, что зависит, соответственно, от воинских частей. Данный проект реализуется, и на сегодняшний день он набрал очень большие обороты", - говорит Комбаров.Союз ветеранов реализует также проект "Воин из народа", в рамках которого добровольцы, служащие крымской территориальной самообороны могут пройти воинскую подготовку и получить навыки боевой работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросДля победы и здоровья: как "серебряные" волонтеры помогают фронту в КрымуВторая жизнь старых вещей: как в Крыму помогают нуждающимся людям

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости крыма, александр комбаров, государственный совет рк (госсовет), ветераны сво