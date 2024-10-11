https://crimea.ria.ru/20241011/vtoraya-zhizn-starykh-veschey-kak-v-krymu-pomogayut-nuzhdayuschimsya-lyudyam-1140994510.html

Вторая жизнь старых вещей: как в Крыму помогают нуждающимся людям

Вторая жизнь старых вещей: как в Крыму помогают нуждающимся людям - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Вторая жизнь старых вещей: как в Крыму помогают нуждающимся людям

Вот уже шесть лет Оксана работает в социальном проекте "Дом для вещей" в Симферополе. Когда-то ей и самой не хватало денег даже на продукты, не то что на одежду РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T06:41

2024-10-11T06:41

2024-10-11T06:41

эксклюзивы риа новости крым

симферополь

волонтеры

волонтеры крыма

благотворительность

общество

крым

новости крыма

видео

дом для вещей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140996504_71:0:1209:640_1920x0_80_0_0_a895b32642cee090ddc489e141720b19.jpg

Вот уже шесть лет Оксана работает в социальном проекте "Дом для вещей" в Симферополе. Когда-то ей и самой не хватало денег даже на продукты, не то что на одежду для только что родившегося малыша. Но волонтеры помогли ей встать на ноги, и теперь она тоже помогает людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации.Сбор и раздачу вещей нуждающимся проводит одна из крупнейших некоммерческих организаций региона "Добро Мира-Волонтеры Крыма". Подробнее - в материале РИА Новости Крым. Выбрала ботиночки для сына"Тогда была замужем. Только родила первенца. Было очень тяжело, - вспоминает Оксана. - Когда ребенку исполнилось три месяца, мне соседка подсказала, что есть в Симферополе такой склад от "Добро мира – волонтеры Крыма", где помогают, когда тяжело. Говорит, сходи, может тебе помогут с вещами, малыш-то растет. Я пришла".Она до сих пор помнит, как ей было неловко брать понравившиеся вещи бесплатно. Ей тогда казалось, что все на нее косятся. Преодолеть стеснение и понять, что это нормально – просить о помощи и получать ее, помогла добрая и открытая Юлия Карпенко – куратор направления. Оксана вспоминает, как Юля выбрала для ее сыночка красивые ботиночки на вырост."Потом года полтора я на связь не выходила, с мужем расходились. Но однажды позвонила девчонкам на склад, узнать, как дела. Они говорят: бери детей и приходи. Прихожу, а у них тут работы валом! А я тогда безработной была, предложила помочь. Даже не сразу поняла, как оказалось, что я уже шестой год здесь работаю", - признается она.Оксана помогает перебирать и сортировать вещи, делает все очень ловко. В этом контейнере - подростковые и детские, в этом женская одежда, в этом – верхняя, а там дальше – два контейнера с мужскими вещам, объясняет она за работой."Летом нам в основном приносят зимние вещи, а зимой – летние. Мы сортируем, сейчас летнее убираем, оставляем только футболочки, они всегда нужны, и оставляем то, что по сезону", - уточняет волонтер.Помогает она и с загрузкой, и с формированием продуктовых наборов, "всего кладем по чуть-чуть - гречка, рис, макароны, пшено, чтоб всем хватило".От вилочки до шкафов"К нам приходят люди и приносят то, что им не нужно дома. От вилочки до шкафов. Нам отдают все. Сейчас холода, мы просим больше теплых вещей и обогревателей. Особенная нужда в куртках, свитерах, носках, шапках, штанах. Грядут холода, нам нужно одевать людей в теплое", - говорит куратор проекта Юлия Карпенко. В любое время года нужны одеяла, пледы, постельное белье и полотенца. В дефиците — мужская одежда, а также вещи больших размеров (от 52-го размера и выше)."Мы очень нуждаемся в посуде. Приходят бабушки и дедушки, которые не могут себе позволить купить лишнего. Нужны продуктовые наборы – мука, масло, сахар, печенье. Крупы у нас есть, но к ним бы хорошо консервы, чтобы люди могли приготовить себе кашу, или чаю попить с сахаром, с печеньем", - рассуждает волонтер.В "Доме для вещей" получить помощь могут многодетные, малоимущие, инвалиды, сироты, пенсионеры и беженцы. Кому-то помогают постоянно, из года в года, а кому-то нужно время окрепнуть, встать на ноги, когда судьба поставила подножку.Мед и окопные свечи солдатамТакже волонтеры собирают помощь для фронта и отправляют ее по запросу, на разные направления."Это привезли мальчикам на фронт – Госкомводхоз Крыма. Также посодействовала школа №8, 8-"Б" класс собрал посылочки ребятам", - рассказывает Юлия, показывая окопные свечи, маскировочные сети, бочонки с медом, медикаменты, одеяла и продуктовые наборы, которые уже в ближайшее время отправятся "за ленточку".Чуть дальше - новые вещи, с бирками, в фирменных пакетах известных маркетплейсов.Если запрос из сел и социальных служб, то грузовая машина отправляется трижды в неделю, если "за ленточку" или в детские дома, то по запросу, уточняет Юлия.Также у "Дома для вещей" есть свои автоволонтеры, которые развозят помощь в отдаленные районы полуострова. Так, уже собраны пакеты для социальных служб Советского района, скоро в путь.- Случается, что люди отдают грязную и изношенную одежду?- Всякое бывает, конечно. Но грязные и дырявые вещи все-таки приносят довольно редко. В основном люди умнички, вещи приносят чистые. Как только размещаю объявление у нас в группе в соцсетях, тут же откликаются. Мы - единственный такой глобальный центр, который на протяжении стольких лет помогает тем, кому это действительно нужно.Социальный проект "Дом для вещей" реализуется в Крыму уже 15 лет, из них 12 лет Юлия работает в проекте. В детстве она помогала бездомным животным, повзрослев, взялась активно помогать детскому дому "Елочка", работала с паллиативным отделением, а потом ее "перехватили и забрали" к себе "Добро мира – волонтеры Крыма"."Каждую субботу три тонны груза уезжает по Крыму, во все муниципалитеты, и в новые регионы, - рассказывает в комментарии РИА Новости Крым учредитель благотворительной организации Наталья Мартынец. - В проекте "Дом для вещей" постоянно задействованы около 30 человек. Они сортируют и развозят вещи. Но вовлечен в наш проект весь Крым. Мы работаем со всеми соцслужбами".Основной склад "Дома для вещей" расположен в Симферополе, на улице Генерала Васильева, 44 (на территории издательского дома "Таврида"). Работает он ежедневно с 10 до 13 часов. Также ненужные вещи можно принести в круглосуточные антивандальные контейнеры, которые расположены возле крупнейших ТЦ крымской столицы: ул. Киевская, 189, и ул. Евпаторийское шоссе, 8.Склад для нуждающихся также открыт в Севастополе, в селе Орлиное.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День добрых дел: быть волонтером может каждыйЛечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в СевастополеКакие добровольцы нужны сейчас Крыму — ответ общественника

https://crimea.ria.ru/20240404/zaschita-telesnaya-i-dukhovnaya-iz-kryma-v-okopy-edut-plaschi-i-ikony-1136277537.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

симферополь, волонтеры, волонтеры крыма, благотворительность, общество, крым, новости крыма, видео, дом для вещей